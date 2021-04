Televisa: El Programa Hoy le roba esta bella coreógrafa a Tv Azteca

Jenny García es una famosa coreógrafa que decidió volver a la televisión nacional pero en esta ocasión bajo las filas de Televisa, ya que será parte del nuevo concurso Las Estrellas bailan en Hoy.

Tal parece que la bailarina llegó para poner pasos en la nueva sección del programa, Las Estrellas bailan en Hoy, en donde una de las primeras parejas que se encargará de coreografiar son Michelle Vieth y Emir Pabón, al igual que el dúo conformado por Macky González y el luchador Tinieblas Jr.

En el video se observa a la bella Jenny García instruir a la pareja de famosos y también se aprecia su actual embarazo, el cual no ha sido ningún impedimento para el trabajo de la artista.

Hay que destacar que la noticia de que sería madre la dio a conocer el pasado 25 de febrero a través de un video de Instagram y ahora resalta que no sería la primera vez que la bailarina forma parte de la televisora de San Ángel.

Jenny García antes de llegar Televisa

Antes de su participación en este show, la bailarina mexicana formó parte de Exatlón México edición 2019, en donde fue eliminada durante el episodio 75 y si recordamos la bailarina salió del matutino de TV Azteca en febrero de 2019 junto con los demás miembros del ballet.

Al poco tiempo de esta inesperada noticia, Jenny García agradeció su paso por el exitoso programa a través de un video publicado en su canal de YouTube:

TV Azteca es mi primera casa, ahí conocí a mis amigos de vida, a los mejores productores que pude haber topado, Adrián Patiño y Sergio Sepúlveda. Fueron 16 años de lunes a domingo en la empresa que me vio crecer. Entré a los 17 años, me vieron crecer, me vieron llorar.

Cabe destacar que ahora Jenny García se une a Las Estrellas bailan en Hoy, sección que ha tenido buen recibimiento por parte del público.

