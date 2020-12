Televisa: Danna García posa sus NENAS sin ropa interior en una revista ¡Cachonda!

Danna García es una famosa actriz de Colombia que no hace mucho preocupaba a sus fans al revelar que pierde la memoria tras sufrir un duro padecimiento que ha estado atacando a casi todo el mundo: COVID-19 y ahora ha sorprendido al posar en la portada de una revista.

Rssulta que la famosa actriz colombiana ha deleitado la pupila de sus fans al posar en la portada de una revista, en donde aparece mostrando sus exquisitos encanto y su belleza única.

Es por eso que mediente su cuenta oficial de Instagra la actriz que no hace mucho reveló que aún padece las secuelas que le dejó el Covid-19, ahora ha derrochado toda su belleza al aparecer en la revista Vea, en donde aparece de una manera tan exquisita.

Por lo que se puede ver en la imagen la bella Danna García se luce en un escotado vestido color perla en el que se deja ver que no trae sostén entre sus bubis y en la que deja una descripción que dice así:;

"Gracias a todo el equipo de la revista @larevistavea por el cariño y esa tarde de risas y confesiones. Gracias por esa portada y entrevista tan linda ��Cada día mas unidos, solidarios, con #FE 2020/21".

La atrevida imagen de la beleza colombiana no tardó en llenarse de reacciones por parte de sus seguidiores, pues hasta el momento ha logrado obtener casi 50 mil reacciones y cientos de comentarios en donde destacan su belleza y sensualidad.

Hay que destacar que Danna García no hace mucho reapareció ante los medios de comunicación luego de haberse alejado un poco del ojo público para recuperarse de las secuelas que le dejó su contagio de coronavirus.

Si recordamos un poco la protagonista de Un gancho al corazón en Televisa fue una de las primeras artistas en contagiarse de Covid-19. Lidió con esta enfermedad por más de un mes pues dio positivo a la prueba en tres ocasiones.

Es por eso que recientemente mediante una entrevista retomada por el portal de la revista TVNotas, Danna confesó que el coronavirus le dejó como consecuencia en su salud la pérdida de memoria, caída de cabello y resequedad extrema en la piel, así lo detalló:

Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo.