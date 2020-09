Televisa ¿DIFAMACIÓN Bella actriz denunció a productor por decirle GORDA

Televisa vuelve a causar polémica entre sus actores y personal que labora en los distintos departamentos, pues ahora una famosa actriz denunció que un productor de Televisa la traumó por su físico y la despreció por estar pasada de peso.

Se trata de la hermosa actriz Anahí, quien recientemente abrió su corazón y se sinceró para confesar que una de las cosas que detonó su anorexia fue el traumante comentario que le hizo un reconocido productor de Televisa.

Anahí y sus denuncia por sobre peso

La bella Anahí ha revelado todo esto durante la conversación que tuvo con el conferencista Daniel Habif, la intérprete de 'Mia Colucci' recordó los problemas alimenticios que padeció cuando apenas era una adolescente.

Dentro de la misma entrevista Anahí explicó que cuando apenas tenía 13 años, un productor de telenovelas le hizo un comentario que la marcó de por vida pues la despreció para una novela porque era gordita.

Por si fuera poco la cantante mexicana detalló que cuando pidió una oportunidad para protagonizar A mil por hora, quien iba a producir el melodrama le comentó que no podía darle el papel debido a su físico, sin embargo, el proyecto finalmente fue producido por Pedro Damián.

Hay que destacar que a pesar de todo lo que padeció, Anahí aceptó que a sus 37 años aún recuerda estos episodios que pudo superar “gracias a Dios y también creo que a mi firmeza en la vida de querer salir adelante.

Al parecer una vez que dejó atrás la anorexia, su testimonio sirvió de aliento para otras jóvenes que padecieron un tema similar y su carrera tomó un nuevo impulso con Clase 406 y Rebelde.

Cabe destacar que Anahí aceptó que su última telenovela, Dos hogares, no fue una buena elección: A mí la historia nunca me llegó a encantar. Creo que tal vez lo hice también por (Emilio) Larrosa, al que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento, pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo quería renunciar, no estaba como al 100.

¿Crees que los problemas alimenticios de Anahí fueron por los comentarios que recibió?