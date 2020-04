Televisa DENIGRÓ el trabajo de esta famosa actriz ¡Le pagaban una miseria!

Una famosa actriz que durante más de 15 años actuó en varias telenovelas de Televisa, ha revelado el trato que tuvo con la televisora, pues harta del poco aprecio por su trabajo y de la miseria de sueldo que obtenía, decidió abandonar su carrera artística.

Se trata de la actriz Christina Pastor quien ha dado a conocer que decidió abandonar la actuación y mudarse a Estados Unidos para iniciar una nueva vida por los bajos ingresos que tenía en Televisa.

Se destacan que Alborada, Zacatillo, un lugar en tu corazón, Corazones al límite, Por ella soy Eva y Las tontas no van al cielo fueron algunas de sus telenovelas en la conocida empresa mexicana de televisión.

Hay que destacar que Christina Pastor también tuvo el papel de “La Gorda Sansores” en la sección “Las Chicas VIP” del programa Desde Gayola, de Telehit, y fue la protagonista de la película Corazón de melón.

¿Por qué esta actriz der Televisa abandonó la actuación?

Fue en 2014 decidió retirarse definitivamente de la televisión, tras participar en Qué pobres tan ricos, por lo que recientemente, el portal de la revista People en Español retomó el testimonio que Christina ofreció a sus seguidores en redes sociales sobre la razón detrás de su retiro.

“Me pagaban bien poquito y me dio coraje. A mí económicamente no me convenía seguir siendo actriz... Cada vez que iba con un ejecutivo era (para) que me dijeran que yo no había trabajado lo suficiente, que necesitaba hacer casi el 100% de capítulos de una telenovela para que me pudieran pagar un poquito más”.

Cabe destacar que pese a sus años de trabajo en la empresa Televisa, Christina Pastor nunca tuvo un contrato de exclusividad y sentía que su labor no era apreciada al interior de la empresa.

“Siempre demeritaron mi trabajo los ejecutivos. Siempre me dijeron que tenía que trabajar más, si era posible yo creo otros 15 años más y por eso justamente después de Por ella soy Eva decidí hacer mi vida. También quería casarme y tener una familia y veía que ahí no tenía un futuro. Aunque sí me hizo muy popular Por ella soy Eva económicamente a mí ya no me convenía el medio”.