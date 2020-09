Televisa: ¿Cuánto recibió Talina Fernández de liquidación?

En una entrevista con Adela Micha para su programa, la presentadora, Talina Fernández contó varios detalles de su vida, entre ellos, su liquidación de Televisa.

Tras una pausa debido a la pandemia que se vive en nuestro país, el programa de la periodista Adela Micha, "La Saga" se volvió a transmitir solo una vez a la semana, y en esta ocasión, la invitada de honor fue Talina Fernandez.

"La dama del buen decir" habló de muchas anécdotas, pasajes de su vida y de como el productor del matutino "Sale el Sol", Andrés Tovar la rescató y ahora trabaja en dicho programa.

Pero sin duda lo que llamó la atención, fue cuando mencionó lo que le dieron de liquidación por tantos años de trabajo para Televisa.

"Me quitaron la exclusividad, me pasaron a correr hace como 5 años, entonces, después de 45 años de trabajo diario, me liquidación fue de 1 millón de pesos".