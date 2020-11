Televisa Conductor que PERDIÓ a una hija DEJA la empresa ¡Lo van a extrañar!

Un querido conductor que regresó a Televisa apenas hace unos meses, ahora se ve en la necesidad de dejar los pasillos de la televisora, pues por una razón de fuerza mayor se ve obligado a dejar su trabajo.

Se trata del conductor Enrique Albores, conocido popularmente como El Capitán Albores, quien recientemente anunció en su cuenta de Twitter que tendrá que dejar el programa Hoy por una dura razón, pues dio positivo a Covid-19.

Hay que destacar que este famosa conductor formó parte de la primera etapa del matutino de Televisa en los 90's, se fue a Imagen TV años más tarde, donde estuvo trabajando durante 14 años.

Fue hasta el 2018 que se retiró de la empresa y anunció su retiro de la televisión, sin embargo, Magda Rodríguez logró convencerlo de que volviera y se quedó con la sección del clima desde enero de este año, reemplazando a la Chica del clima, Yanet García.

Otro conductor de Televisa con Covid-19

Resulta que el día de ayer le practicaron una prueba de Covid a Enrique Albores y cuando llegaron los resultados, se pudo ver que dio positivo, por lo que tuvo que anunciar su retiro del matutino de Televisa.

Si recordamos, los contagios están a la orden del día en este programa, pues desde que acudió Ariel Miramontes Albertano al programa y diera positivo al virus ese mismo día, Lambda García anunció que se contagió y Galilea Montijo está en la espera de los resultados.

Por otro lado El Capi Albores reveló estar muy bien de salud y no presentar síntomas, por lo que asegura se sorprendió al saber que tenía el virus: Soy asintomático, ni temperatura, oxigenación extraordinaria, no hay dolor de cabeza, no hay dolor de cuerpo, no hay diarrea, de hecho me iba a ir a jugar golf hoy.

Dentro del anunció que emitió a sus fans dijo que estará 14 o 15 días aislado, por lo que no estará acudiendo al matutino. Aseguró que su familia está en la espera de resultados pero ya todos estaban utilizando habitaciones separadas y tomando las medidas pertinentes.

La triste historia de Enrique Albores

Elrique Albores de Televisa tiene una historia de vida y una fortaleza admirable, pues hace apenas unos meses, confesó para la columna de Shanik Berman en TVNotas que perdió a una de sus hijas hace varios años de un infarto fulminante cuando estaba en proceso de divorcio. Ella tenía solo 21 años de edad.

Cabe recordar que El Capi es muy querido por el público, pues tiene una energía y carisma envidiable, afortunadamente el presentador contrajo nupcias por segunda vez y tiene tres hijas.

