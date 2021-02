Televisa: Como INDIGENTE fue captado famosa actor de Vecinos ¡Qué triste!

Un famoso actor de la serie Vecinos de Televisa ha sorprendido a sus fans al ser captado como indigente, pues aparece en redes con un aspecto descuidado y con kilitos de más por lo que llama la atención de sus seguidores en redes.

Tal parece que la pandemia por el Covid-19 ha impactado de sobremanera al mundo y sobre todo la vida de los artistas, quienes al igual que el resto de las personas, han tenido que paralizar su carrera pues difícilmente se han podido realizar los proyectos que estaban previstos desde hace casi un año.

Es por eso que para algunos el confinamiento ha servido para sacar sus talentos más ocultos y dedicar su vida a emprender, para otros no ha sido más que resguardarse en casa y protegerse ante el terrible virus por ser considerada población vulnerable.

¿ Manuel 'Flaco' Ibáñez está en crisis económica?

Manuel 'Flaco' Ibáñez es uno de esos actores que recientemente compartió una fotografía a través del perfil de Instagram de Vecinos donde el intérprete de 'Jorjais' luce una apariencia desalineada, dando a notar que le hacía falta un corte de cabello, afeitarse y un nuevo pantalón, describiendo el momento de la siguiente manera:

“El hambre y la miseria también engordan".

Hay que dejar en claro que la imagen solo es una muestra de lo bien conservado que se encuentra el artista, pues como a cualquier persona durante este tiempo ha ganado kilos pero goza de buena salud ante la crisis sanitaria. El pantalón solo era para demostrar que desde hace 15 años debutó con su emblemático personaje en la famosa serie.

Así lo explicó El Flaco Ibáñez de Vecinos: Este pantalón del Jorjais hace 15 años me cerraba, ahora es muy difícil que me cierre pero es porque me sobran vitaminas Jajajaja.

Cabe destacar que la nueva temporada de Vecinos ya inició y ha causado revuelo en el público televidente, tanto que dentro de poco tiempo se ha colocado en los máximos estándares en rating en la pantalla chica.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Facebook y mantente informado.