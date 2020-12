Televisa ¿Christian Chávez INFECTÓ de VIH a un hombre casado

El reencuentro de RBD es uno de los eventos más esperados en el mundo del espectáculo, pero antes de eso una fuerte polémica ha involucrado a uno de los famosos integrantes.

Resulta que un presunto trabajador sexual señaló al cantante Christian Chávez de contagiarlo de VIH, situación que llega en medio de la disputa legal en la que se encuentra el también actor, pues cabe recordar que su expareja, el maquillista Maico Kemper, lo señaló por presunta violencia doméstica y pidió que entre los castigos que las autoridades tomen en cuenta la cárcel.

La nueva polémica del actor comenzó cuando un trabajador sexual aseguró que en 2016 sostuvo relaciones sexuales sin protección con Christian Chávez, por lo que indica que es una de las tres personas con quien tuvo un encuentro sin condón.

¿Christian Chávez tiene VIH?

Así que tras hacer un descarte y posteriormente hablar con Kemper, supuestamente confirmó la transmisión por parte del actor, pues se trata de un hombre de 35 años que se hace llamar “Josh”, este sujeto indicó a la revista Tv Notas que ofrecía sus servicios por medio de la plataforma de Grindr.

Fue por medio de esa aplicación en donde conoció al integrante de RBD. Al respecto, compartió que tomó la decisión tras experimentar duros problemas económicos con su esposa y su futuro bebé, así lo detalló:

Yo cobraba 800 por una hora, pero al terminar me dijo que no tenía dinero, que si podía pagarme con otras sustancias, y acepté. También me dijo que quería que nos siguiéramos viendo. Vendí́ lo que me dio y saqué el triple.

Entre otras cosas relató que al ser una persona de la farándula, confió en su palabra y aunque en un principio usaron protección, en un encuentro aceptó no utilizar el condón pues Chávez le aseguró que se encontraba limpio y no tenía nada de qué preocuparse, incluso le pagó 500 pesos extra.

Hay que destacar que Josh se dio cuenta de que era portador de VIH tras realizarse un examen en el trabajo en donde labora actualmente, por ello tuvo una conversación con Maico Kemper, quien confirmó que el cantante y actor es portador de VIH.

Cabe destacar que el maquillista reveló a Tv Notas que en 2018 se enteró que Chávez tenía la enfermedad; ambos se procuraban como parte de su rutina de salud, pues Kemper también es positivo.

