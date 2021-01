Televisa: Chabelo ¿COBARDE? El señor Aguilera desenmascara al personaje infantil

Televisa: Chabelo ¿COVARDE? El señor Aguilera desenmascara al personaje infantil

El Señor Aguilera habló de cómo se acabó “En familia” y por qué no demandó a Televisa, pues si se recuerda, Jorge Alberto Aguilera trabajó en la emisión de 1990 y hasta 2015, año en que salió del aire tras 47 años ininterrumpidos de transmisiones

El 20 de diciembre de 2015, fue cuando llegó el fin del programa En familia con Chabelo, después de 47 años al aire y más de 2 mil domingos que fueron suficientes para que el programa trascendiera a la historia de la televisión mexicana como el más duradero, siendo su programa inicial a finales de la década de los 60.

¿Cuál fue el problema con En Familia con Chabelo?

Recientemente un personaje clave que participó en el programa sus últimos 25 años fue Jorge Alberto, el señor Aguilera, a quien más de dos generaciones recuerdan por sus participaciones en la recordada emisión, siendo especialmente icónica su sección de Los cuates de provincia.

Aguilera tiene infinidad de anécdotas del programa en el que participó cabalmente y con buen ánimo durante más de dos décadas, incluso forjó una relación de amistad con Xavier López Chabelo, quien además de haber sido el presentador principal también fue el productor y director del programa que acompañó a las familias todos los domingos a partir de las 07:00 horas.

El señor Aguilera en Familia con Chabelo

En una reciente entrevista contó que no le fue comunicada al equipo de trabajo de forma clara y frontal como el locutor lo hubiera querido, es por eso que recordó cómo recibió la noticia del adiós de En familia con Chabelo:

Yo ya tenía la información de viva voz incluso de Pepe Bastón, que era ejecutivo de la empresa en ese momento, y todavía la gente de la producción encabezada por el señor Xavier López, nos decía que esperáramos, que eran rumores, pero ya estaba muy cantado, ya incluso había hecho la declaración dentro de redes, ya se había despedido del público.

“La verdad es que el señor López no nos dio la cara como se tiene que hacer, como siempre lo hizo”

Hay que destacar que el señor Aguilera prefirió quedarse con la versión que le dieron en la producción: el fin de un ciclo televisivo, sin embargo también admite que le hubiera gustado que Chabelo hubiera hablado de frente y sin rodeos como siempre lo hizo desde que comenzó a trabajar con él en su equipo.

Yo no sé qué pasó, el programa seguía generando lana para la empresa, arrancaba la semana la empresa facturando, ¿qué más quieres tú que arranques tu semana ya con lana en la bolsa? Yo tengo una versión (la que dijo) la gente de la producción, me quedo con ella, no creo que haya sido de esa forma, surgió algo que no sé qué fue, lo único es que que se fue alargando.

Cabe destacar que el señor Aguilera dejó en claro que la temida noticia nunca llegó de boca de Chabelo formalmente y en sólo dos días se acabó la fuente de trabajo de todo un equipo de producción, integrado por personas que, en muchos casos, llevaban décadas trabajando para En familia.

