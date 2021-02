Televisa CORRERÍA a este conductor de HOY para meter a Anette Michel

Anette Michel ha estado causando fuertes rumores en torno a su regreso a televisa, pues se presumió que como protagonista de una telenovela de El Güero Castro, para lo que pediría que 'corran' a este querido conductor de 'Hoy', pues no lo soporta ni un poco.

Al parecer la bella conductora de Master Chef está considerando dejar TV Azteca y unirse a las filas de su competencia directa, Televisa, pues aseguran que la actual presentadora está en pláticas para ser protagonista de una novela de José Alberto 'El Güero' Castro.

También se ha resaltado que para aceptar el trato deberían de correr del elenco a Raúl Araiza, querido conductor del programa Hoy, esto según informes de Chacaleo.

¿A quien sacarían de Hoy para que llegue Anette Michele?

Resulta que Michel desea regresar a las telenovelas, pero después de que la televisora del Ajusco anunciara que ya no hará esa clase de producciones, ella aprovechó que no tiene exclusividad y empezó a contactar a diferentes canales para buscar una oportunidad y dejar de trabajar como conductora y presentadora, pues piensa que aún tiene mucho para dar.

Ante todo este panorama, Televisa no tardó en buscarla y hacerle una oferta, interesándose en la próxima producción del exesposo de Angélica Rivera, en la que sería la protagonista de La Desalmada, el título que se tiene hasta el momento.

'El Güero' Castro se ha destacado que ya la solicitó para un casting y pruebas de maquillaje y vestuario, según se dice ambos tuvieron buena química, ya la tenía contemplada para la novela tentativamente llamada La Desalmada", dice el narrador.

Sin embargo, cuando ella se enteró que 'El Negro' Araiza podría estar como su compañero protagonista dejó en claro que si él estaba ella se iría, pues no soporta al conductor, con quien compartió créditos en el Tenorio Cómico, donde aseguran que se trató de propasar con ella y no lo pareció nada pues no le agrada el acaso.

Anette Michel fue entrevistada por Mara Patricia Castañeda hace poco, y en dicha plática la conductora de MasterChef le confesó que nunca trabajaría en Hoy por las malas vibras que sienten que se tiran sus compañeros.

