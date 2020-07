Televisa CORRE a Silvia Pinal ¡Desempleada!

En una entrevista para Ventaneando, Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal reveló que la primera actriz se ha quedado sin trabajo, tras perder su exclusividad en televisa, empresa donde laboró gran parte de su vida.

De acuerdo con lo revelado en el programa, han pasado dos meses desde que la empresa no le ha dado su exclusividad a la actriz, pues esta famosa se encuentra delicada de salud por un problema que tuvo en la cadera.

Es por ello que Luis Enrique Guzmán lamenta que Televisa no le este pagando lo correspondiente a su madre, ya que es una de las personas que sacó a flote dicha empresa, formando parte de la historia desde que la televisora era solo radio.

“Ha sido uno de los pilares de la empresa, ha dejado sangre, sudor y lágrimas en esos foros, yo crecí en los foros, ha sido su casa, y se me hace muy extraño que a estas alturas le hagan este tipo de groserías”.

El hijo de Enrique Guzmán dijo que ya van dos meses que no le depositan, y que no le hacen mucho caso, pese a que esta famosa tiene exclusividad vitalicia de acuerdo con una petición firmada por Emilio Azcárraga.

Silvia Pinal desempleada en plena contingencia

Aunque a la mamá de Alejandra Guzmán no es una persona de meterse en escándalos, al menos según lo relatado por sus hijos, y seguramente no dará pelea ante esta injusticia, el entrevistado dijo que si se le ve afectada, pues no es un momento oportuno para retirar el ingreso, debido a la pandemia de Covid-19 que aqueja al país.

Silvia Pinal no ha dado declaraciones al respecto, y Televisa tampoco ha contestado a las acusaciones que hizo Luis Enrique Guzmán, sin embargo, los comentarios por parte de los fans de la actriz han sido quejándose en contra de la televisora, ya que les parece injusto que se aprovechen de ella.