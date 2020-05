Televisa: Atala Sarmiento sorprende con participación en el programa Hoy

La ex conductora de Tv Azteca, Atala Sarmiento, logró sorprender a miles de televidentes tras tener una breve participación para el programa Hoy. Un momento que causó un gran alboroto no sólo por el cambio de televisora, sino porque Andrea Legarreta la presentó.

Mediante una pequeña intervención en el programa matutino de Televisa, Atala Sarmiento habló acerca de lo que está sucediendo en España, país donde radica actualmente esta conductora y en donde el confinamiento por Covid-19 se encuentra en un proceso más adelantado.

Sin embargo lo que ocasionó más escándalo entre los seguidores del programa Hoy, es que fue la misma Andrea Legarreta quien presentó a la ex conductora de “Ventaneando”, con quien anteriormente había protagonizado uno de los peores escándalos de la farándula.

Atala Sarmiento y Andrea Legarreta

Recordemos que esta no es la primera ocasión en la que Atala Sarmiento aparece en el programa matutino de Televisa, puesto que en el 2018 (después de su salida de Tv Azteca) fue invitada a este programa, donde incluso ofreció una entrevista.

Sin embargo en esa ocasión se sabe que Andrea Legarreta no quiso entrevistar a la ex conductora de ‘Ventaneando’ porque no tenían una buena relación. Pues supuestamente Atala habría hablado mal de la familia de Legarreta.

¡Atala Sarmiento en el programa Hoy!

Ahora después de casi dos años de esta gran disputa entre las conductoras, se rumora que la relación entre Legarreta y Sarmiento se encuentra en un proceso de reconciliación; una teoría que inició a raíz de que Andrea presentara la nota de Atala Sarmiento.

Te puede interesar Daniel Bisogno y Atala Sarmiento vuelven a trabajar juntos ¿Traición a Chapoy?

Una aparición que también causó un gran escándalo por el cambio de televisoras, pues se sabe que Atala trabajó por muchos años para Tv Azteca, por lo que esta participación en la cadena competencia ha creado un gran alboroto.