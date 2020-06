Televisa: Así fue la CORRIDA que le dio Yolanda Andrade a Laura Bozzo

Yolanda Andrade es una de las famosas conductoras de televisión que ha logrado una vasta carrera que le ha permitido hacerse de muchos fanáticos, así como de poder ayudar a muchas instituciones sociales.

A pesar de la tremenda fama de Yolanda Andrade, en alguna ocasión tuvo una confrontación cn la polémica peruana Laura Bozzo, pues hace más de un año, en una emisión del programa Montse y Joe, Yolanda Andrade y Laura Bozzo protagonizaron un momento polémico luego de que la peruana expresara su molestia por una acción de Shanik Berman.

Resulta que Shanik, una de las invitadas, habló de su vida amorosa y se subió encima de Pepillo Origel, hecho que no le gustó a Bozzo y se dispuso a abandonar el foro, aunque no se esperaba la respuesta de Yolanda Andrade poco después.

El pleito entre Yolanda Andrade y Laura Bozzo

Pues Yolanda Andrade le comentó a Laura Bozzo en un tono serie: Si no te sientes cómoda, te puedes ir. Discúlpame, pero te voy a decir algo ¿qué no has hecho en tus programas? Que se golpean, se dicen de cosas.

Pero eso no fue todo, púes la también abogada Laurea Bozzo hizo alusión a la labor social que ha realizado a lo largo de su trayectoria, por lo cual, Andrade decidió expresar su punto de vista y reiteró sus logros en este aspecto.

Es entonces en donde Yolanda Andrade le reafirmó a Bozzo: Nada más te quiero decir mucho gusto, llevo 450 escuelas que he arreglado en México. Si estás diciendo que no conoces a ninguna conductora que lo haya hecho, ya la conoces.

Cabe destacar que este acontecimiento desencadenó una fuerte disputa entre ambas presentadoras de Televisa, al grado que Yolanda Andrade aseguró que no volvería a invitar a Laura Bozzo a uno de sus programas, mientras que Laura Bozzo no dejo de lanzar indirectas hacia la famosa ex conductora de Televisa.