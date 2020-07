Televisa: Aseguran que Omar Fierro es un COCHINO a la hora de cocinar en Hoy

Televisa: Acusan a Omar Fierro de ser cochino en sección de cocina para Hoy

¡Escándalo! Se ha dado a conocer que ninguno de los conductores del programa Hoy quiere comer lo que Omar Fierro cocina en su sección, esto porque aseguran que el actor no tiene buenos hábitos de higiene, algo que se ha demostrado ante las cámaras en varias ocasiones.

Dicha información fue difundida por el periodista Alex Kaffie en su columna para el periódico El Heraldo, ahí señaló que los conductores de Televisa tienen miedo de enfermarse con las comidas que cocina Omar Fierro y no es porque no tenga sazón, sino porque se han dado cuenta que durante la preparación de los alimentos se rasca la cabeza o se toca la nariz.

Hasta el momento no se han obtenido declaraciones algunas por parte del actor ni de la productora Magda Rodríguez, pero se sabe que dichas acciones han provocado que el público tenga un poco de disgusto debido a que es inadmisible que él tenga estas faltas de higiene dentro de su sección, sobretodo porque se transmite a nivel nacional.

Omar Fierro es criticado por su mala higiene en Hoy.

Omar Fierro no sigue medidas sanitarias en Televisa

A estas acusaciones se le suman las declaraciones que hice Martha Figueroa en ‘Con Permiso’, programa que conduce al lado de Juan José Origel; ahí mencionó que Omar Fierro no respeta ninguna medida sanitaria y por ende podría provocar que sus compañeros se enfermen de coronavirus.

“A Omar le vale. O sea, estamos todos en el foro de ‘Hoy’ con tapabocas, cuidados y caretas y llega él y no trae. Lo saludas de codo y en lugar de darte el codo, te da un beso en el codo… No es correcto. Yo me estoy cuidando mucho y se me encima éste a tirarme babas. No, niño, no tires babas. Cuida a la gente”, mencionó la conductora.

Omar Fierro causa polémica por su falta de higiene.

Por si esto no fuera poco, la periodista agregó que el actor no respeta la sana distancia y que siempre se la pasa abrazando a las celebridades que llegan como invitadas al programa Hoy y que incluso en una ocasión esto quedó televisado; por último le pidió que respetará las medidas sanitarias sobretodo porque él es quien esta a cargo de la sección de cocina.

