Televisa: Andrea Escalona hace DESGARRADORA revelación de su madre Magda Rodríguez

Televisa Andrea Escalona hace DESGARRADORA revelacion de su madre Magda Rodriguez

Andrea Escalona es la hija de la productora de Televisa, Magda Rodríguez, y que ahora está causando furor al hablar sobre los últimos momentos que tuvo a lado de su madre.

Entre las palabras de la conductora del programa Hoy, se destaca que la fallecida productora de televisión, Magda Rodríguez, había compartido con su hija que se sentía mal días antes de su muerte, aunque sin especificar lo que tenía.

Los últimos momento de Andrea Escalona y su madre

Es por eso que Andrea Escalona recordó que todavía el viernes hicieron una canción y el sábado la vio pero no notó nada raro, así lo explicó en entrevista para Sale el Sol: Antes del Tenorio estuve con ella en su casa, me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien, no me especificaba de qué pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien.

"Luego me canceló y me dijo que mejor no, que no fuera a tener algo contagioso".

La también cantante mexicana explicó que el domingo le marcó por teléfono sin obtener respuesta por lo que llamó a la mujer que trabaja con ellas para pedirle que la despertara: Me dijo que la despertara a las 11:00' y yo 'no, despiértala ahorita y ya fue que la encontró como la encontró.

Hay que recordar que Magda Rodríguez falleció la mañana del domingo a causa de shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo: Mi mamá ayudaba a todo el mundo y siempre trató de sumar, era una mujer bien trabajadora, su oficina estaba abierta, yo tampoco había visto algo así la verdad, unas muestras de cariño de amor.

Cabe destacar que la conductora agradeció que la productora del programa matutino Hoy no sufrió y siempre estuvo con energía. Además, Andrea Rodríguez la hermana de Magda compartió que habían hablado sobre la muerte y Magda decía que quería irse joven.

