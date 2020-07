Televisa: Andrea Escalona fue HUMILLADA en las redes por un atrevido baile

Andrea Escalona recibe burlas en las redes

Durante la emisión pasada del programa “Hoy” la conductora Andrea Escalona volvió a dar de qué hablar en las redes sociales, y todo fue por un nuevo video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

La hija de Magda Rodríguez volvió a causar revuelo tras presumir sus habilidades en el baile; de nueva cuenta fue el hazme reír, pues uno de los invitados en el matutino desbancó a la famosa presentadora de Televisa.

Y es que en ciertas ocasiones algunos usuarios han tachado de ridícula a Andrea Escalona por los vestuarios que usa en el foro del programa, pues el atrevido atuendo que elige es para lucir sus pronunciadas curvas.

Andrea Escalona es humillada en las redes

En la anterior transmisión del programa “Hoy”, la producción de Televisa decidió tener como invitado a Kunno, el joven quien se volvió tendencia en las redes sociales por un video que compartió en Tik Tok.

La visita del joven no lo desaprovechó la presentadora, por lo que no dudó en hacer un divertido video junto con él; en el clip se puede apreciar que ambos estaban haciendo la caminata con movimientos atrevidos, pero algunos usuarios no les agradó ver a la conductora, pues a Andrea Escalona le gusta exhibir su retaguardia.

Conductores de Televisa se lucen en la pasarela

El invitado mostró a los conductores algunos pasos para caminar en tacones, pues el video que se volvió viral en la aplicación, ha sido realizado por diversos famosos del medio del espectáculo.

Galilea Montijo no se resistió en participar en la pasarela para demostrar sus sensuales movimientos en tacones, pero lo que más sorprendió a los televidentes fue que el conductor Lambda García usó unas largas botas muy llamativas, mientras que Paul Stanley también demostró que es un experto en usa tacones.