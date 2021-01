Televisa: Altair Jarabo DESTROZADA tras perdida de un ser querido (FOTOS)

Altair Jarabo es una guapa y querida actriz de Televisa que siempre acostumbra a deleitar a sus fans con imágenes de sus mejores momentos, pero en esta ocasión ha dejado a muchos conmovidos al dar a conocer una triste noticia.

¿A quién perdió Altair Jarabo?

Resulta que la actriz de Televisa reveló recientemente que su abuelita murió durante la pandemia y afortunadamente sí se pudo despedir de ella, aunque le afecto terriblemente su partida.

La bella actriz que actualmente forma parte del elenco de la novela Vencer el desamor, confesó lo más difícil que vivió en este caótico 2020 y fue la muerte de una de sus abuelitas, a quien le tenía mucho cariño aun no supera su pérdida.

Fue a través de una entrevista para la famosa revista Quién retomada por el portal de TVNotas, la guapísima artista de Televisa explicó que su abuela dejó este mundo y gracias a la pandemia, sí se pudo despedir de ella.

En la entrevista Altair Jarabo contó que debido a que estuvo encerrada por varios meses ante la contingencia de Covid-19, pudo convivir con su abuela durante los últimos días que vivió y tuvo el tiempo de despedirse como se debe, así lo detalló:

Me pasó algo negativo, ya lo dije por ahí, que murió mi abuelita, fue algo triste pero a la vez si yo no hubiera estado encerrada en la casa dos meses, sin saberlo, no me hubiera despedido de ella.

Hay que destacar que Altair Jarabo se encuentra estelarizando la pantalla de Las Estrellas al dar vida al personaje de 'Olga' en Vencer el desamor, telenovela de Rosy Ocampo que ha traído muy buen rating para la televisora.

Cabe destacar que esta actriz de Televisa comenzó su carrera como modelo y después se va a la actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y ha trabajado en producciones como Inocente de ti y Lola, érase una vez, en 2006 trabajó en la telenovela Código postal junto a José Ron.

