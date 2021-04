Televisa: Alexis Ayala con botas de piel de vaca y jeans rotos regala atrevida pose

Alexis Ayala es uno de los galanes de la televisión mexicana que recientemente ha conquistado las redes al presumir un look juvenil conformado por unas botas de piel de vaca y jeans rotos que dejaron ver sus musculosas piernas.

Pero eso no fue todo pues, el actor de Televisa, gracias a ese look, también fue blanco de burlas en Instagram por su manera tan ridícula de vestir lo cual genera controversia entre sus seguidores de las redes sociales.

Tal parece que el apuesto Alexis Ayala, causó una gran controversia en sus redes sociales al dejarse ver con un estilo muy diferente al acostumbrado y es que en su perfil de TikTok, el famoso compartió un video frente a un espejo.

En las imágenes que han sido de las más vistas del momento, el apuesto actor de telenovelas se presume con unos jeans estilo vaqueros y un par de botas con diseño de vaca en color café, que a más de uno ha dejado sorprendido.

El estilo nada favorecedor de Alexis Ayala

Por si fuera poco, agregó a su look un saco en el mismo tono y debajo una playera estampada, el atuendo al estilo de Mr. Tempo, fue complementado con sus gafas de sol, que le dieron según los usuarios un estilo de “chavoruco”.

Hay que destacar que el video fue reposteado en la cuenta de Instagram de @chamonic3, donde usuarios de Internet tundieron de críticas al artista, señalándolo de "ridículo" por su manera de vestir, algunos de los comentarios decían así:

"¡Ay no! se ve ridículo, se ve mayorcito para vestir como joven y se ve disfrazado".

"En vez de verse bien...se ve ridículo".

"Se vuelven viejos y quieren estar de 20. ¡Pobre! y como está divorciado...peor".

Si recordamos, el guapo Alexis Ayala es un actor mexicano que ha aparecido en telenovelas y películas como From Prada to Nada en el 2011, además actuó en la telenovela Lo Que La Vida Me Robó en el 2013.

Cabe destacar que el actor de Televisa, debutó como actor a los 22 años en la película En Peligro de Muerte y además se interpretó a sí mismo en la producción de teatro Solo para Mujeres en 1999.

