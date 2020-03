Televisa: “Albertano” muestra los talentos artísticos que heredaron sus hijos/Foto: Infobae

Ariel Miramontes, actor y comediante mexicano de Televisa, reconocido por su personaje “Albertano” está pasando la cuarentena por el COVID-19 en compañía de sus tres hijos: Kinam, Quetzal y Arim. Pero para la sorpresa de los fans del actor, sus retoños han heredado el talento artístico de su padre y él lo presume en sus redes sociales.

El actor que se hizo famoso gracias a su participación en el programa de comedia “María de Todos los Ángeles” junto a Mara Escalante, es uno de los comediantes más queridos por el público. Sin embargo, muy pocos saben que “Albertano” es un responsable padre soltero de tres pequeños.

Pese a ser un hombre muy atractivo para muchas personas, Ariel Miramontes de 49 años es soltero, y ha destinado su vida a criar a sus hijos Kinam, Quetzal y Arim. Ahora que está pasando la cuarentena con ellos, el actor de Televisa a mostrado en redes sociales que sus hijos serán igual de talentosos que él, ya que tienen dotes para la comedia y actuación.

Kinam, Quetzal y Arim podrían seguir muy pronto los pasos de su afamado papá, quien es uno de los jueces del programa de concurso “Pequeños Gigantes”. Ya que los niños han demostrado que la actuación e interpretación es algo que se les da naturalmente, así que probablemente “Albertano” pronto les dé la oportunidad a sus hijos de incursionar en el medio.

¿Por qué Ariel Miramontes es papá soltero?

Aunque el actor de “Nosotros los guapos” es muy famoso por su personaje “Albertano”, en la vida real Ariel Miramontes es alguien muy reservado con su vida privada. Sin embargo, hace unos meses el artista de televisión y teatro confesó que su ex esposa llamada Elizabeth lo abandonó al poco tiempo de que naciera su último hijo.

De acuerdo con el productor y comediante de Televisa, su ex pareja no deseaba ser madre, así que eligió buscarse otra relación e irse a vivir lejos, incluso ya no quiso saber nada de los 3 niños; así que toda la custodia se le quedó a Ariel, quien junto con su madre han crecido a Kinam, Quetzal y Arim que cada vez se parecen más al actor.