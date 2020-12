Televisa: Actriz está DESAPARECIDA después de que viviera en un COCHE viejo

Televisa Actriz está DESAPARECIDA después de que terminara en la calle

Lamentablemente se ha dado a conocer que una famosa actriz de Televisa habría terminado viviendo en la calle, luego de décadas de trayectoria en exitosas telenovelas, ya que vecinos de la zona revelan que estaría desaparecida.

Se trata de una famosa actriz, quien debutó en Televisa en 1987, para ser la villana de la telenovela Rosa Salvaje, estaría viviendo en la calle en las peores condiciones a más de 7 años de haber sido vista por última vez en televisión.

Esta actriz que lleva por nombre Renata Flores, quien participó en decenas de exitosas telenovelas como Fuego en la Sangre, Carita de Ángel, La Usurpadora, ¡Vivan los Niños!, Mi querida Isabel y Cuidado con el Ángel habría terminado como indigente a sus 71 años, por lo que vecinos de la zona donde era vista revelaron que hace días desapareció de allí.

Renata Flores

¿Qué fue de esta actriz de Televisa?

Fue el youtuber Alejandro Zúñiga quien reveló esta triste noticia: La actriz Renata Flores de Televisa, a quien ubican por Rosa Salvaje, donde hizo a la villana Leopoldina, lamentablemente vive en la calle. No ha trabajado en una telenovela desde 2013 donde hizo a Imperia en Amores Verdaderos.

Vecinos se preocupan de esta actriz de Televisa

Pero eso no fue todo lo que dijo el famosa youtuber, pues también reveló que se dice que su precaria situación económica la habría orillado a vivir así: Lo que ahora se comenta es que está pasando por un momento muy complicado a nivel económico; tan complicado que está viviendo en la calle y no la está pasando bien.

Para prueba de de esta noticia el youtuber mostró una captura de pantalla de un mensaje en un grupo de Facebook llamado Colonia Narvarte y Álamos sin restricción, publicado por una usuaria que vive en esa zona de la CDMX, donde revelan que hace días no la ven y estaría desaparecida.

Incluso, Zúñiga recordó que una vez se la encontró en un centro comercial en la misma área, por lo que la información coincidiría, pues vecinos de la Narvarte. ¿Alguien sabe qué pasó con la señora de la foto? Vive en un auto rojo que estaba en la acera del parque casi esquina con Montealbán. Desde hace días ya no está su carro y no la he visto a ella. Vivía en un carro con sus perros en una situación lamentable... era actriz.

Cabe destacar que la información aún no ha sido confirmada de manera oficial y hasta ahora no habrían detalles sobre el estado de salud de la actriz y las razones exactas que la llevaron a vivir en la calle

