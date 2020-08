Televisa: Actriz de “Destilando Amor” sufre terrible ACCIDENTE automovilístico

Sugey Ábrego, actriz de Televisa conocida por su participación en la telenovela “Destilando Amor”, se quedó sin frenos y sufrió un aparatoso accidente automovilístico en la avenida Insurgentes de la Ciudad de México.

Mediante una entrevista para el programa “De primera mano”, la actriz mexicana reveló algunos de los detalles sobre su accidente, donde terminó impactando con otro automóvil que se encontraba en frente de ella, pues sus frenos no respondieron.

De esta manera Sugey Ábrego reveló los trágicos momentos que vivió mientras conducía por una de la avenidas más transitadas de la CDMX, donde estuvo a punto de estrellarse contra un Metrobús, al cual logró esquivar de último momento.

Actriz de Televisa sufre accidente automovilístico

La actriz de 41 años de edad, contó que al sentir que sus frenos no respondían intentó avisar a unos policías de tránsito, a quienes les logró decir que su auto no funcionaba correctamente; y aunque intentó meter el freno de mano, esto no sirvió para que su auto se detuviera por completo.

Sugey Ábrego mencionó que logró esquivar al Metrobús, pero lamentablemente terminó impactando contra otro vehículo donde viajaba una familia. Asimismo la actriz compartió algunas de las fotografías de su auto después del accidente.

“Sentí que me quemó el pecho la bolsa. Los cristales salieron y ya de ahí, fue como un minuto que perdí el conocimiento, los oficiales estaban ya sacándome, pero mis piernas se quedaron atoradas en el tablero”

Fueron parte de las declaraciones de la actriz de Televisa, quien señaló que tras el impacto quedó inconsciente por unos minutos debido a los golpes, por lo que posteriormente tuvo que ingresar al hospital, donde finalmente le colocaron un collarín.

Por último Sugey Ábrego informó que este aparatoso accidente se debió a una falla mecánica en su automóvil, el cual ante los daños, fue declarado como pérdida total. Un terrible momento que la hizo pensar sobre su muerte.