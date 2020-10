Televisa APUESTO exactor de Telemundo llega al Programa Hoy ¡Papacito!

Un apuesto exactor de Telemundo ha puesto de cabeza al Programa Hoy de Televisa y es que con su corpulencia y belleza ha hecho que las conductoras no le soltaran la mirada y le robaran una foto del recuerdo.

Se trata del hermoso actor y modelo Rodrigo Guirao, quien destaco con su participación en 'Rubí' y que ahora la mañana de este jueves 08 de octubre se va unir al elenco del programa Hoy como un invitado especial, lo que ha causado un gran revuelo en redes sociales.

Así puso de cabeza Rodrigo Guirao a Televisa

Fue la propia productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, quien recientemente ha confirmado la llegada de un nuevo integrante para el matutino de Televisa, quien sobresalió en su participación de Rubí, el famoso remake de la villana más guapa de todos los tiempos.



Hay que destacar que este famoso remake fue el primer trabajo de este apuesto actor tras despedirse de Telemundo, fue por eso Rodríguez a través de su cuenta de Instagram reveló que el guapo galán de Rubí, Rodrigo Guirao.

La productora de Televisa estará la mañana de este jueves 08 de octubre como un invitado especial del programa, causando un gran revuelo entre sus millones de seguidores en la red social.

No es para menos que ante la presencia del guapo actor español, los fans no tardaron en pronunciarse al respecto y dejaron en la publicación de la productora cientos de mensajes de emoción, odio y sugerencias para próximos invitados.

Rodrigo Guirao y Magda Rodríguez

Entre los comentarios que resaltaron en la publicación: Para que invitas actores si no los hacen lucir en el programa, solo los ponen a hacer el ridículo, Invita a Sebastián García y a Reno Rojas por favor Magda, Excelente, no me la pierdo, entre muchos otros más.

