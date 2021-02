Televisa: APUESTO actor de “Rubí” VENDE COMIDA tras ser corrido de la empresa

Los estragos que ha dejado la crisis de Televisa, han sido tantos que ahora se ha resaltado que un famoso exintegrante de Hoy y actor de la telenovela Rubí, no ha conseguido proyecto en Televisa o en otra televisora y recientemente confesó que vende comida para sobrevivir en tiempos de pandemia.

No queda duda alguna que el medio artístico ha sido uno de los grupos más lastimados económicamente por la pandemia del Covid-19, pues están prohibidos los shows y espectáculos para evitar los contagios de esta enfermedad.

Es por eso que no hace mucho un famoso exintegrante de Hoy confesó que no ha conseguido proyecto en Televisa ni en ninguna otra televisora, por lo que tomó una medida desesperada para conseguir recursos para sobrevivir.

¿Quién es el actor de Televisa que vende comida para sobrevivir?

Se trata de Lisardo, el guapo galán español nacionalizado mexicano que ha trabajado por más de 20 años en la televisora de San Ángel, quien en esta ocasión ha contado con participación en exitosos proyectos como las telenovelas como En Tierras Salvajes, La Piloto II y Rubí.

Hay que recordar que el también cantante formó parte del matutino de Las Estrellas entre el 2016 y 2017, de donde salió para ser reemplazado por Paul Stanley y de ahí no ha podido filtrarse a los proyectos de la televisara de san Ángel.

Fue a través de una reciente entrevista con las cámaras de Hoy, Lisardo Emilio comentó que su plan 'B' para sobrevivir ante las pocas oportunidades de trabajo fue comenzar a vender un platillo típico de su natal Valencia, España; así lo detalló el mimo:

Hemos hecho dos, es que son paellas muy grandes, fidegua... pero bueno, lo que espero es que me salga algo (en la actuación) porque las fideguas me salen bien pero no tanto como actuar.

TE PUEDE INTERESAR: Bella actriz OLVIDADA en Televisa REAPARECERÁ en TV Azteca ¡Mejor que nunca!

Cabe destacar que pese a los problemas económicos que sufre actualmente, Lisardo negó que tenga planes de regresar a España pues afirma que ama vivir en México y además aquí se encuentra su hija menor.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.