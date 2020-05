Televisa: ANOMALÍAS de La Voz México fueron expuestas por ex participante

Televisa vuelve a causar revuelo por su destacado programa La Voz México, del que tuvo los derechos del reality musical de 2011 a 2018, transmitiendo con gran éxito, y altos niveles de rating en siete temporadas.

Resulta que recientemente salió a la luz el testimonio de una de sus ex participantes, en los que se asegura que no todo fue 'miel sobre hojuelas' dentro del programa, y que detrás de lo que todos veíamos en pantalla cada domingo, existían muchas anomalías que se resumían en injusticias.

Se trata de Carolina Ross, participante de la tercera temporada (2013), que a través de un video en YouTube titulado Por fin me atrevo a contarles mi experiencia en La Voz México, que relató que la competencia no era del todo limpia, pues siempre se apoyaba a los recomendados para que ganaran, pero que, afortunadamente ella pudo llegar a la final gracias a su talento y al apoyo del público.

El material audiovisual de Carolina Ross ya tiene más de un millón de vistas, en el asegura que sí guarda muy buenos y felices recuerdos del programa, pero que también hubo cosas que no le gustaron para nada:

'Antes de la final me pasaron dos cosas muy extrañas, la primera, se me acercó una persona y me dice 'Caro, te digo un secreto, no sé qué hacen tú y William (el representante de David Bisbal) en la final, porque ustedes dos no estaban contemplados'', lo que me confirmó que en el programa la gente no avanzaba por su talento, sino por sus contactos”.

Dentro de lo que relató Carolina Ross dijo: “La verdad es algo que quiero confesarles y compartirles, en el programa sí había personas recomendadas, y con recomendados me refiero a gente que no hizo el casting de las 10, 12, 18 horas que nos aventamos todos nosotros; esas personas ya sabían qué coaches iban a voltear por ellos, con quién se iban a ir, y también les daban la canciones que ellos pedían, señal de que tenían bastante ventaja sobre los demás”.

“En el momento del show, los recomendados se desafinaban, se les olvidaba la letra, incluso a algunos les volvían a repetir la pista, y ni así les salía bien la presentación, pero no los eliminaban ni hacían nada para que mejoraran”.

Cabe mencionar que otra de las cosas que reveló contra La Voz México fue que: “En los ensayos se me acerca otra persona y me dice 'Caro, si quieres ganar tienes que hacer lo siguiente: vamos a hacer una estrategia en la que cantes la canción Llama por favor de tu coach Alejandra Guzmán, y cuando te entrevisten vas a hablar mal de tu papá, eso nos va a ayudar a ganarnos más a todo el público de las madres soltera”; ante esto, Carolina se negó, y por ello finalmente quedó en tercer lugar.