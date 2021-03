Telenovela de Livia Brito “no tendrá éxito”, dice paparazzi que agredió la actriz

La actriz cubana Livia Brito sigue en el ojo del huracán después de que hace varios meses fue denunciada por agredir a un paparazzi llamado Ernesto Zepeda, en Cancún. Además, la famosa artista también fue acusada de hablar mal de los mexicanos.

A pesar de este escándalo, parece que no afectó tanto la carrera de la actriz, ya que fue elegida como la protagonista de la nueva telenovela de Televisa “La Desalmada”. Situación que no tiene muy contenta al público, ni al mismo comunicador que fue atacado físicamente.

En una entrevista para el programa “Sale el Sol”, Zepeda confesó que la demanda aún está en proceso y que a pesar de que han pasado 9 meses de la denuncia, aún se siguen recaudando pruebas a su carpeta de investigación en el Ministerio Público.

Livia y su pareja presuntamente agredieron físicamente al paparazzi hace varios meses/Foto: El Intranews

No obstante, el paparazzi aseguró que no va a “tirar la toalla”, ya que espera que la agresión que vivió a manos de Livia, la famosa actriz de Televisa y su pareja no quede impune.

El motivo por el que la telenovela de Livia Brito podría fracasar

Ernesto Zepeda declaró que la actriz de 34 años Livia Brito y Mariano Martínez, su novio, son personas violentas; además, supuestamente ella ha hecho comentarios negativos en contra de los mexicanos en más de una ocasión.

Así que el paparazzi lamenta que le hayan dado un papel principal a la cubana en una telenovela mexicana, aunque afirma que el melodrama no tendrá éxito por esta misma razón.

“No le vaticino éxito a su novela por toda la cuestión que tiene y porque ella en algún momento mencionó que ya estaba harta de los mexicanos”, declaró el denunciante.

Incluso Zepeda afirmó que la misma audiencia de la televisora podría hacer que el nuevo proyecto fracase:

“Si hay algo que nos molesta a los mexicanos es que vengan a nuestro país y quieran que los tratemos como reyes y que aparten nos maltraten, eso no nos gustan. Definitivamente auguro que no va a funcionar su novela”, afirmó el agredido en el programa “Sale el Sol”.

¿Verás la nueva telenovela de Livia Brito a pesar de la polémica? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.