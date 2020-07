Telemundo DESPIDE a famosa conductora de Suelta La Sopa

Los altos ejecutivos de la cadena Telemundo han tomado la decisión de despedir a Carolina Sandoval, mejor conocida como ‘La Venenosa’, de ‘Suelta La Sopa’; esto ocurre luego de que la famosa conductora venezolana se negará a acudir al set del programa de espectáculos.

Según información obtenida por diversos medios de comunicación, Carolina Sandoval volvió a los foros de televisión el pasado 20 de julio tras haber pasado 4 meses grabando el famoso programa de Telemundo desde el interior de su casa, pero la conductora se enteró que miembros del staff dieron positivo al coronavirus, situación por la cual no quiso regresar al set.

La conductora no deseaba acudir al set de ‘Suelta La Sopa’ por no querer contagiar a su madre del coronavirus, quien recientemente anunció que padece mal de parkinson; pero estas razones no fueron escuchadas por los ejecutivos de la televisora y decidieron prescindir de sus servicios.

Carolina Sandoval no deseaba acudir al set de 'Suelta La Sopa' para evitar contagiar a su madre de coronavirus.

Carolina Sandoval habla sobre su despido en Telemundo

Carolina Sandoval decidió hablar al respecto de su despido en Telemundo durante una transmisión de Instagram, ahí mencionó que le tomó por sorpresa el hecho de que ejecutivos de la televisora decidieran sacarla del programa donde formó parte durante casi ocho años.

“Fue una decisión tomada sin mi consentimiento… Ya las relaciones vienen un poco tensas desde hace mucho tiempo”, señaló la conductora.

La venezolana no dudó en agradecerle a Telemundo por todas las oportunidades que le ofreció a lo largo de estos años, también agregó que desconoce que es lo que sucederá con su carrera artística ahora que ya no forma parte del elenco de ‘Suelta La Sopa’.

Carolina Sandoval era una de las conductoras más populares de 'Suelta La Sopa'.

“Tengo que darles la gracias a la familia de Telemundo, Telemundo entero, ejecutivos, a quienes les tengo mucho cariño y aprecio, que estuvieron de acuerdo siempre con que yo hiciera ‘Suelta La Sopa’ desde casa”, finalizó la conductora.

