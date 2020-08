Tekashi 6ix9ine tuvo DOLOROSO accidente ¡Se rompió el brazo!/Foto: Latido Music

Cuando se difundieron las noticias sobre la reciente lesión en el brazo de Tekashi 6ix9ine, y primero les dijo a todos que era una lesión después de una pelea callejera, el rapero compartió un video, revelando la verdad sobre su lesión. Los críticos han pensado que realmente se metió en problemas...

Después de recuperar su libertad del arresto domiciliario, todos esperaban que Tekashi 6ix9ine se metiera en problemas nuevamente. Salió al centro comercial, posó para fotos con los fanáticos, dio dinero en efectivo a extraños y fue a restaurantes.

Sin embargo, 6ix9ine ha tenido su mejor comportamiento últimamente, hasta el 11 de agosto, cuando compartió un video de él con su brazo lesionado. El video fue filmado en el hospital y la leyenda dice: "Me atraparon faltando en estas calles".

¿Cómo se rompió el brazo Tekashi 69?

Pero TMZ se acercó al rapero y le reveló que no se lastimó el brazo en una pelea. En realidad, todo sucedió en su casa, en medio de la noche, ¡y ni siquiera fue su culpa!

Estaba bajando las escaleras a las 3:00 am hacia su cocina cuando tropezó con su bulldog francés. Tratando de frenar su caída, se agarró la mano de la barandilla y se lastimó la muñeca. El rapero pensó que no era gran cosa, hasta más tarde esa mañana. No tenía idea de que su muñeca estaba realmente rota.

El rapero 6ix9ine cuyo nombre real es Daniel Hernández ha quedado en libertad condicional después de revelar información vital a la policía de los delincuentes con los que estaba relacionado/Foto: Mor.bo

6ix9ine se despertó con dolor esa mañana, por lo que su equipo le aconsejó que se hiciera una radiografía en el hospital. Allí, se enteró de que se había roto un "hueso en la parte posterior de la muñeca". El artista dijo que tendría que usar un yeso hasta por cinco semanas.

El artista de rap de 24 años luego dio un paseo por una tienda departamental de Nueva York y dijo en otro video que compartió en Instagram: "Siempre seré el Rey de Nueva York, y los enoja tanto que estoy afuera. Todos los días."

Tekashi hace poco quedó prácticamente libre, después de que terminara su arresto domiciliario. Sin embargo, su liberación ha sido controversial, ya que muchos están a favor y en contra de esta decisión. ¿Crees que Tekashi podría regresar a prisión?