Tekashi 6ix9ine realiza una millonaria donación a ONG y esta la RECHAZA

Tekashi 6ix9ine sigue causando polémica en las redes sociales con sus acciones, pues en esta ocasión ha dado a conocer en su cuenta de Instagram que una ONG rechazó su millonaria donación para evitar ser relacionados con el pasado delictivo del controversial rapero de Nueva York.

Usuarios de las redes sociales se encuentran muy indignados ante el hecho de que a Tekashi 6ix9ine se le haya autorizado dejar la cárcel para poder terminar de cumplir su sentencia en su casa, esto fue solicitado por el rapero debido a que temía contagiarse del nuevo coronavirus.

Su salida de prisión fue celebrada con el lanzamiento del vídeo musical del tema “GOOBA” en su canal de Youtube y ante el increíble éxito que esta nueva canción ha tenido, el controversial rapero quiso hacer una millonaria donación a una ONG pero las cosas no resultaron como él había planeado.

Tekashi 6ix9ine realiza una millonaria donación a ONG y esta la RECHAZA.

Tekashi 6ix9ine sufre discriminación por su pasado delictivo

Tekashi 6ix9ine dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que donaría la cantidad de 200 mil dólares a No Kid Hungry, reconocida fundación que combate el hambre y la desnutrición infantil en Estados Unidos. La intención era agradecer todas las bendiciones que ha recibido a lo largo de su carrera artística pero esta la rechazó sin dar explicación alguna.

Tekashi 6ix9ine realiza una millonaria donación a ONG y esta la RECHAZA.

“No Kid Hungry prefiere sacarle la comida de la boca a los niños, nunca vi algo tan cruel”, reclamó Tekashi 6ix9ine en Instagram.

Te puede interesar: GOOBA de Tekashi 6ix9ine rompe importantes récords en Youtube

Tekashi 6ix9ine realiza una millonaria donación a ONG y esta la RECHAZA.

Dicha acción causó el enojo del rapero, quien utilizó sus redes sociales para acusar a la fundación de egoístas pues asegura que no han pensado que los niños serían los únicos beneficiados. Esta no es la primera vez que Tekashi 6ix9ine es discriminado por su pasado delictivo ya que varios colegas han arremetido en su contra y piden que no apoyen su música.

Fotografías: Instagram y Twitter