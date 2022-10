Tefy Valenzuela llega a TV Azteca para cantar y la critican: "Canta como Rubí"

El pasado lunes 10 de octubre dio inicio la nueva temporada del reality show de "Venga la Alegría" "¡Quiero cantar!", donde Tefy Valenzuela se presentó como una de las participantes, y dejó en claro que esta vez no les fallará, ya que en Survivor México decidió irse antes de tiempo.

Y es que, la presentación de la modelo dio de qué hablar, pues previo a su interpretación comentó que desde hace 10 años empezó en la televisión como modelo y entrevistadora, pero empezó con la música en el 2018 y que escribe y compone sus canciones.

La modelo dijo:"Sé que mucha gente se identifica con lo que yo estoy escribiendo y cantando...Estoy muy feliz de estar en "¡Quiero cantar!"...Voy a hacer algo que me encanta hacer desde que tengo uso de razón que es bailar que es cantar". Expresó la ex de Eleazar Gómez.

Usuarios comparan a Tefy Valenzuela con Rubí

Tras la interpretación de Tefy con la canción "A puro dolor", las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y comentan que la modelo no sabe cantar: "Canta como Rubí", "Soy yo o no se le escuchó nada", "No canta nada", "Y según es cantante". Mencionan los usuarios.

Por su parte, uno de los miembros del jurado dijo que Tefy tiene madera pero que hace falta mucho trabajo, mientras que Horacio Villalobos dijo que la versión no le gustó nada y expresó que le falta muchísimo.

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que la ex de Eleazar Gómez abandonó Survivor México en su primera semana de estreno y aseguró que las duras condiciones a las que se enfrentó en su refugio afectaron su salud, por lo que los usuarios comentan que abandonará el programa de canto en la primera semana.

¿Quién es Tefi Valenzuela?

La modelo ha presumido su talento como cantante

La modelo Tefy Valenzuela, es originaría de Perú, tiene 31 años de edad, tuvo la oportunidad de participar en el certamen de belleza Miss Gaming en su país y se llevó varios reconocimientos, de igual forma se lanzó como cantante, incluso cantó con La Sonora Dinamita de Lucho Argain.

