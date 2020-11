Tefi Valenzuela tiene miedo de que Eleazar Gómez tome represalias

Tal y como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el caso de Eleazar Gómez se ha tornado muy complicado para ambas partes, pues el actor ha ido perdiendo todos sus contratos en el mundo del espectáculo, y por su parte Tefi Valenzuela ha reconocido que tiene miedo de lo que le pueda pasar.

Y es que como ya sabemos, el actor ya tiene un abogado, y este es el que ha estado hablando y dando a conocer detalles sobre el famoso, en ese sentido, a una semana de la agresión, la víctima ha revelado que ya tomó algunas medidas para que no le hagan daño desde el reclusorio.

Según el portal Tv Notas, la modelo de origen peruana dijo en una entrevista que vive angustiada, y ahora está en compañía de su hermano para no estar sola, pues está asustada de que alguien pueda hacerle algo por venganza.

“Él no debe de estar nada contento con esto pero voy a tratar de cuidarme, voy a tratar de que no me pase nada y bueno, igual la gente va a saber que si algo me pasa, obviamente va a ser por las represalias de él”, dijo.