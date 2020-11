Tefi Valenzuela rompe el silencio sobre las agresiones de Eleazar Gómez

Luego de casi seis horas de audiencia entre el equipo legal de Eleazar Gómez y Stephanie Valenzuela por agresiones que sufrió la modelo peruana por parte del actor, se reveló que al también cantante se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por dos meses, tiempo en el que se espera que concluya la investigación complementaria.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Eleazar Gómez fue trasladado al Reclusorio Sur de la CDMX, donde pasó la noche luego de salir de la Fiscalía General de Justicia hacia los juzgados de Control y Juicio Oral del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se le imputó el delito de violencia familiar equiparada.

Eleazar Gómez deberá pasar dos meses en prisión antes de que se le sea dictada una sentencia.

A la salida de los juzgados, Stephanie Valenzuela, quien estuvo acompañada, además de su equipo legal, por su hermano Frank, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días y al mismo tiempo celebró que la justicia esté haciendo lo correcto.

“Las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que dejaré que las cosas sigan su curso por la justicia. Me siento satisfecha de saber que las leyes están haciendo justicia”, detalló la modelo peruana a su salida del recinto.

Tefi Valenzuela agradeció el apoyo que ha recibido

Tefi Valenzuela agradece el apoyo que ha recibido en los últimos días.

Tefi Valenzuela no quiso ahondar en más detalles acerca de la audiencia en la que estuvo y salió de los juzgados con la cara cubierta por un cubrebocas negro y unas gafas grandes del mismo color, lo cual hizo que las agresiones que aparentemente sufrió por parte de Eleazar Gómez, cuyas imágenes se filtraron la mañana del viernes, no fueran visibles.

La modelo y cantante, tras breves declaraciones, salió escoltada por su equipo de abogados y subió a un auto blanco tipo sedán, no sin antes agradecer a los que la han apoyado en este proceso, el cual podría ponerle fin a la carrera actoral de Eleazar Gómez.

Te recomendamos leer: Eleazar Gómez quiso ESTRANGULAR a su novia y terminó en la cárcel

“No daré más declaraciones porque ya lo de la audiencia lo tendrá que ver mi abogado y demás personas pero quiero agradecer mucho el interés por las muestras de apoyo que me han llegado desde mi país, de aquí, de otras personas, de la personas que me conocían y las que no, siento mucho agradecimiento por todo”, finalizó Tefi Valenzuela.

¿Qué piensas al respecto de la polémica entre Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela? ¿Crees que el actor arruinó su carrera con este escándalo? Deja tu respuesta en los comentarios, nos interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram