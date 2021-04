Hace unos días te dimos a conocer que Eleazar Gómez compartió un video en su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa pública a Tefi Valenzuela por la agresión que realizó en su contra, y ahora es ella quien asegura que no ha recibido dinero alguno por parte del actor mexicano. De igual modo, explica si le otorgó el perdón al galán de telenovelas.

En un video de casi diez minutos, Tefi Valenzuela explica los cuatro panoramas legales a los que Eleazar Gómez se enfrentaba: Otorgarle el perdón, el procedimiento abreviado, un juicio normal y suspensión condicional del caso, la cual fue la que las autoridades mexicanas, en conjunto con su abogado, eligieron para su caso.

Al hablar sobre los 420 mil pesos mexicanos que el también ex novio de Danna Paola debe otorgarle como reparación de los daños, Tefi Valenzuela aseguró que no ha recibido ni un solo peso. También aclaró que ella no solicitó dicha cantidad, pues es un derecho que le corresponde como víctima.

Por último, la intérprete de ‘El Perdón’ señaló que ha sido blanco de duras críticas en redes sociales por parte de las mujeres, quienes la atacan por haber denunciado al actor. Sin embargo, ella está orgullosa de haber procedido legalmente en contra de Eleazar Gómez, pues reveló que la próxima vez que ataque a una mujer, él irá a prisión de inmediato.

Tefi Valenzuela habla de las disculpas públicas de Eleazar Gómez

Las disculpas públicas de Eleazar Gómez fueron tachadas de falsas por diversos cibernautas.

Asimismo, Tefi Valenzuela reaccionó a las disculpas públicas que Eleazar Gómez le ofreció en redes sociales y sin ahondar en el tema, ella consideró que no fueron correctas. Cabe destacar que la modelo y cantante de origen peruano no es la primera en rechazar las declaraciones del actor, a quien le acusan de no ser del todo honesto.

Eleazar Gómez estará bajo libertad condicional durante tres años, en ese tiempo deberá tomar terapia psicológica, acudir a firmar a los juzgados cada tres meses y no hablar del tema en los medios de comunicación ni en las redes sociales. Además de dichas peticiones, el actor no podrá tener contacto con Tefi Valenzuela ni estar en los lugares donde ella esté.

¿Crees que las disculpas públicas de Eleazar Gómez fueron sinceras? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.

Fotografias: Instagram