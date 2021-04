Tefi Valenzuela, la ex de Eleazar Gómez, confiesa que perdió un bebé

Tefi Valenzuela, la ex pareja de Eleazar Gómez causó conmoción esta semana, después de que tuviera una entrevista con el Escorpión Dorado, en donde abrió su corazón y confesó que a los 24 años de edad perdió un bebé.

Durante la entrevista, la famosa habló de varios episodios lamentables en su vida, incluyendo el caso del actor y ex novio de Danna Paola.

Aunque no entró en más detalles con Alex Montiel, la famosa dijo hace unos años que estaba esperando un hijo, esto a través de un medio de comunicación en su natal Perú.

"Me han pasado mil cosas o sea a mí me han roto el corazón, perdí a mi hijito cuando tenía 24 años, estaba embarazada y creo que a partir de eso me hice más fuerte", compartió la también modelo.