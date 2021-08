Tefi Valenzuela es la primera eliminada de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos, el nuevo reality show de la cadena Telemundo, ha llevado a cabo su primera eliminación, esto en base a la votación del público, quien tomó la decisión de que la cantante y modelo peruana Tefi Valenzuela sea quien abandone la competencia.

El viernes pasado se dio a conocer que ella y el tiktoker colombiano Daniel Vargas habían sido elegidos por sus compañeros como los nominados de la semana. A este par también se le había sumado el actor Christian de la Campa, pero terminó siendo salvado por el público.

La modelo y cantante no logró cautivar al público televidente de La Casa de los Famosos.

Luego de un fin de semanas de votaciones, la gente decidió que Tefi sea la primera eliminada del show. La noticia fue dada a conocer por Héctor Sandarti, el conductor de este nuevo reality show de Telemundo, el cual tiene un formato similar al de Big Brother.

Se despide del show entre lágrimas

A su salida de la polémica casa, la intérprete de ‘Intocable’ ofreció una breve entrevista, en la cual no pudo evitar contener el llanto al darse cuenta que se había convertido en la primera eliminada de la noche: “Estoy nerviosa, estoy triste, obviamente no quería salir, pero por algo pasan las cosas… Sé que algo bueno se viene”.

“Todo mundo se quiere quedar aquí, pero también siento que necesito ese tiempo a solas… Estoy agradecida de que hayan pensado en mí, que me hayan escogido… No me lo esperaba”, declaró entre lágrimas mientras se proyectaban alguno de sus mejores momentos con los otros integrantes.

¿Quién es Tefi Valenzuela?

Originaria de Perú, la modelo busca abrirse camino en el mundo de la música.

La Verdad Noticias te informó con anterioridad que Tefi Valenzuela es una modelo y cantante peruana. En México se hizo conocida por haber sido víctima de las agresiones de Eleazar Gómez, motivo por el cual emprendió una demanda en su contra, misma que ganó al lograr que el actor sea condenado a tres años de libertad condicional.

Fotografías: Redes Sociales