Tefi Valenzuela dio fuerte y contundente respuesta a Eleazar Gómez, quien fue entrevistado por Andrea Escalona, conductora del programa Hoy, en donde intentó normalizar la violencia contra la mujer y pidió a todos no creer que esto está bien.

En la conversación de la entrevista, el actor mexicano dijo que lo que pasó fue “un error que lo comete cualquiera”, palabras que causaron polémica entre los usuarios de redes sociales y especialmente en la peruana, quien fue la víctima de la furia del también cantante.

“Pero alguien que golpea a cuatro mujeres, que va a la cárcel por eso y le dicen ‘sí, un error de esos lo comete cualquiera’ ese error, no lo comete cualquiera”, dijo enojada.

La cantante dedicó un mensaje a las mujeres víctimas de violencia y pidió firmemente no normalizar estos actos contra nadie.

“Hay que aprender a diferenciar y cuánto daño pueden hacer las personas. No normalizan la violencia, no normalizan hacer daño, eso no es normal”.