Tefi Valenzuela abandona Survivor México, por “problemas” de salud

Tefi Valenzuela abandona Survivor México.

Para sorpresa de sus fanáticos Tefy Valenzuela, abandonó Survivor México, argumentando que las condiciones del programa habían comenzado a afectar su salud.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Survivor México gira en torno a un grupo de personas que tiene que enfrentar condiciones extremas, como la falta de comida y descanso y deben sobrevivir a toda costa a los retos.

Teffy Valenzuela fue una de las participantes que más emocionó a los fanáticos del programa, ya que se creía que generaría gran polémica, sin embargo no fue así.

Survivor México 2022

Tefi Valenzuela abandona el reality por problemas de salud.

Antes de comenzar un reto, la cantante Tefi Valezuela dio a conocer que estaba decidida a abandonar el programa, afirmando que las condiciones como el sol, el frío, lluvia por las noches, diarreas, vómitos y la falta de comida era algo que ya no soportaba.

“Esto ya empezó a afectar mi salud; yo sé que esto es un sueño para muchos y muchos quisieran estar aquí, pero para mí ya fue suficiente y necesito rendirme, retirarme del programa” dijo.

Sus compañeros quienes también están compitiendo por el gran premio de 2 millones de pesos mostraron su asombró e intentaron convencerla para permanecer en competencia por unos días más, sin embargo no cedió.

“Había pensado aguantar un poco más, pero creo que lo que yo vine a aprender de mí misma, ya lo aprendí, mi vida va a ser distinta porque he aprendido a valorar cosas que no habría valorado si no venía aquí”, comentó.

Tefi Valenzuela se despide de Survivor México

Entre lágrimas la cantante Tefi Valenzuela se despidió de sus compañeros “Halcones”, agradeciendo por las grandes amistades y aprendizajes que se llevó.

“Tú dijiste que aquí no se viene a hacer amigos y me quiero ir con esos amigos, no me quiero ir cuando ya tengan que echarse uno al otro y mandarse cada quien al exilio, me voy con una tribu maravillosa que nunca se ha peleado por tonterías”, explicó.

Finalmente Tefy Valenzuela aseguró que otra de las razones por la que abandonó Survivor México es que comenzó a tener problemas de salud que la convierten en un rival débil.

