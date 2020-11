Tefi Valenzuela, Ex de Eleazar Gómez opina sobre el silencio de Danna Paola

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, Eleazar Gómez fue detenido los primeros días del mes de noviembre por presunta violencia de género a su entonces pareja y prometida Tefi Valenzuela.

Pero esta no es la primera vez que se le acusa al famoso de ser un hombre violento con sus parejas, pues ya hay varias ex novias que se han sumado a las declaraciones de Valenzuela, y que incluso han interpuesto demandas contra el actor de Televisa.

En ese sentido, la también cantante ha opinado sobre Danna Paola, quien también fue novia de Eleazar, y que también sufrió violencia por parte de este famoso, pues a través de Tv Notas se difundieron videos de cuando este actor maltrataba verbal y psicológicamente a la actriz y cantante mexicana.

Al respecto, la demandante actual y ex prometida del ex actor de la mexicana y el Güero, dijo que entiende que la actriz de Élite no quiera dar declaraciones al respecto, y tampoco busca presionar, pues entiende que, de hablar, todo esto se haría mucho más mediático.

“Ella es una chica muy exitosa y talentosa, y se nota que ha mantenido su vida privada alejada. Si hablara sería muy polémico y siempre se le menciona”, dijo.

Tefi Valenzuela se defiende de acusaciones

Después de que el actor fuera detenido, y que la primera audiencia fallara en su contra, quedando en el reclusorio norte por tiempo indefinido, una prima de el actor difundió videos en los que buscaba desmentir que Eleazar Gómez le pegó, sin embargo, con respecto a este tema Valenzuela aseguró que lo importante es no dejarse llevar por opiniones de personas que ni siquiera están involucradas, y creer en lo que ha dicho el médico que lleva el caso.

“Lo único que acá importa es lo que el médico legista tiene, los videos y las fotos que tiene la justicia, yo no me voy a desgastar dando respuesta a gente que para mí, no tiene nada qué ver en este caso”.

Será hasta el mes de Enero que el actor Eleazar Gómez reciba su sentencia final, después de que pase el plazo de dos meses para poder probar su inocencia, o de lo contrario, recibir una sentencia digna de su agresión.

