Tecate Pal Norte confirma a Arctic Monkeys y Kings of Leon, 22 y 23 de Marzo

El concierto tan esperando que se realizará en la ciudad de Monterrey el próximo 22 y 23 de Marzo ha contemplado a una gran cantidad de artistas internacionales como lo son Arctic Monkeys, Kings of Leon, Santana.

De igual forma el evento tendrá lo mejor de lo mejor de la música en español de todos los géneros, puesto no importa si es reggaetón, pop, reggae o rock tendremos artistas como Café Tacvba, The 1975, Hombres G & Enanitos Verdes, Nicky Jam, Snow Patrol, Residente, The Hives, Caligaris, Good Charlotte, A Day To Remember, Alan Walker, Dread Mar I, Karol G, Rock En Tu Idioma Sinfónico II.

Con la primicia de que “Siempre Poderoso y Ascendente”



“Dice la historia que el león del Pal Norte ha hecho llegar su rugido a muchos rincones del planeta. Que por más de 7 años ha librado grandes batallas y conquistado triunfos increíbles. Cuentan, quienes lo han vivido, que su territorio es espectacular; que cientos de miles llegan de todas partes del mundo; que su magia los alcanza y que después de eso... ya nada es igual”

Comenta el poderoso cartel que ha salido ya la luz hace unas horas a nivel internacional.

Tecate Pal Norte 2019 se reporta listo para recibir nuevamente a los miles de visitantes que llegan de todo México y otros países de Latinoamérica, así como de Estados Unidos y Europa.



Ahora con 8 escenarios, y un incremento de más 15 mil metros cuadrados de terreno, el Tecate Pal Norte sigue creciendo y dejando en claro por qué es el festival más poderoso y ascendente de Latinoamérica.