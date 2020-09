Tecate Emblema Se Pospone Para El 2021

Sin duda el mundo de la música no sería lo mismo sin los festivales. Estos eventos traen mucha unión y nueva música a los oídos de los espectadores y nuevos fans que se crean en tales eventos.

El 2020 empezaba bien ofreciéndonos una enorme variedad de festivales que nos hacían querer ir a todos. Desde festivales como el Tecate Pal Norte, Vive Latino, Festival Catrina o hasta el Lollapalooza. Todos estos festivales venían con todo y el nuevo festival “Tecate Emblema” no se quedó atrás.

El Tecate Emblema nos traía un cartel muy sólido con artistas como Twenty One Pilots, Gwen Stefani, Maná, OneRepublic, Melanie Martinez, Empire of the Sun y Galantis. Este festival originalmente se iba a llevar a cabo el 22 y 23 de Mayo del 2020.

Cartel del Tecate Emblema

Tecate Emblema se Pospone

Desafortunadamente llegó el Covid-19 y nos arruinó todos nuestros planes, muy pocos festivales se salvaron, esto incluye al Vive Latino, pero muchos artistas cancelaron su participación en él. Con la pandemia, no le quedó de otra al Tecate Emblema más que posponerlo al 18 y 19 de Septiembre del mismo año, pero esto tampoco fue posible, ya que seguimos en tiempos difíciles en los cuales no podemos darnos el lujo de asistir a festivales o si quiera permanecer mucho tiempo fuera de casa, así que una vez más, el festival se ha pospuesto, pero ahora sin una fecha del todo asegurada.

Tecate Emblema nos hizo saber, a través de sus redes, que será pospuesto hasta el 2021, pero aún no tenemos una fecha confirmada.

Hay que recordar que aún hay boletos a la venta en TicketMaster y que si ya habías adquirido tus boletos, estos serán disponibles para cuando se lleve a cabo el festival, así que cuida tu boleto con tu vida y no te pierdas de este increíble festival. Mantente actualizado siguiendo sus redes en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.

No olviden cuidarse y salir lo menos posible para que el mundo de la música en vivo regrese lo más pronto posible y podamos disfrutar de estos maravillosos festivales.