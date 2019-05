Tecate Comuna sorprende con su extenso cartel de 33 artistas para Puebla (FOTO)

Se han liberado en Line Up oficial del Tecate Comuna, uno de los conciertos más importante celebrados en el centro del país, específicamente en la ciudad de Puebla, en donde grandes artistas se presentarán en un solo día para llevar a cabo esta celebración.

Como parte de los conciertos junto a los Tecate, Tecate como una es uno de los festivales que cada año va creciendo, en esta ocasión el cartel se haga empleado a comparación de años anteriores y presenta artistas internacionales de primera calidad.

De igual manera varios artistas más locales y nacionales estarán presentes en esta festividad musical que promete mucho y que se realizará el próximo 12 de octubre en este estado céntrico de México.

Caifanes, The Offspring, Juanes, Maldita Vecindad, The Kooks, Cultura Profética, Rock en Tu idioma Sinfónico, Cuca, Siddartha, Ximena Sariñana, El Gran Silencio, Little Jesus, Aleman, Fidel Nadal, Allison, Odiseo, Bengala, Rebel Cats, La Garfield, Tessa Ia, La Toma, Ghetto Kids y más haciendo un total de 33 bandas.

Cartel Tecate Comuna.