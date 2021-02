“Te voy a aplastar como a cucaracha” Niurka responde a ex empleada doméstica

Recientemente la actriz y vedette Niurka estuvo involucrada en un escándalo, luego de haber despedido a una mujer que había trabajado con ella durante más de 15 años, debido a un pleito.

Pero esta situación no terminó nada bien, pues la famosa presuntamente se negó a pagarle su liquidación, por lo que no tuvo ningún problema en llamarla “Cucaracha”:

Esto fue a través de unos audios que se filtraron, y que se viralizaron en internet, en donde podemos escuchar claramente la voz de la cubana, quien después dijo no haber corrido a nadie.

“No, no te corrí María Inés y no se lo puedes demostrar a nadie y vamos hasta donde tú quieras que lleguemos mamacita porque igual te voy a aplastar como una cucaracha”.

Las declaraciones de la ex empleada de Niurka

María Ines, la ex empleada de la vedette, dijo que la despidieron durante la pandemia, después de haber tenido un pleito con la actriz, pues le ordenaron hacer algo que no le correspondía, y la cubana “le tronó los dedos”.

“Me fui a empezar a hacer la limpieza de la sala, ella baja y ve los trastes sucios en la cocina y en ese momento se enojó, me empezó a hablar feo y me dice ‘sabes que la cocina tiene que estar impecable”, dijo.

Niurka se defendió revelando que no tronó los dedos, y que de hecho, no tiene la habilidad de hacerlo, además de que no es un hábito que ella acostumbre.

Las declaraciones de la cubana se dieron a conocer a través del programa Chisme No Like, y hasta ahora no ha habido otro comentario por parte de la ex empleada doméstica de la vedette.

