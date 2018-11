!Te va hacer llorar! Elton John y su emotivo mensaje de navidad(VIDEO)

"Algunos regalos son más que sólo un regalo": Elton John y su emotivo mensaje de navidad(VIDEO)

El cantante británico Elton John de 71 años sorprendió con su aparición en el nuevo anuncio publicitario de la cadena de tiendas John Lewis & Partners, una empresa dedicada al retail en el Reino Unido, con motivo de la próxima Navidad.

El video ha sido noticia en todo el mundo, pues en el clip puede verse cómo el artista inglés atraviesa toda su carrera hasta llegar al momento en que su madre, Sheila Farebrother, le obsequia su primer piano como regalo de navidad en casa de su abuela.

En los 2:20 minutos que dura el video, la cadena de tiendas británica recorre diferentes épocas del cantante hasta que golpea su primera tecla a los cuatro años y a partir de entonces, se entrelazan sus conciertos en el colegio, ante su familia, en fiestas y finalmente en estudios de grabación y shows ante multitudes ya como una mega estrella del rock.

TE PUEDE INTERESAR: Angélica Rivera: ¡Adiós ‘Primera Dama’. Bienvenida ‘Gaviota’!

Todo el recorrido de escenas es musicalizado por el propio cantante con uno de grandes éxitos "Your Song", al final nos regala un maravilloso mensaje escrito que dice: "Some gifts are more than just a gift" / "Algunos regalos son más que solo un regalo"), haciendo énfasis en que en ocasiones, en esta vida, una simple cosa puede cambiar la vida de una persona para siempre.

Para la producción del video publicitario John Lewis & Partners, invirtió un total de 7 millones de libras, utilizando cuatro actores de entre 4 y 50 años para darle vida a Elton en las diferentes etapas de su vida y aunque la historia en la vida real no fue tal cual, el mensaje que transmite es bastante reflexivo.

Cabe mencionar que Elton John tuvo una relación muy buena con su madre quien fue parte de su inspiración y un factor fundamental de su éxito, que aunque durante ocho años estuvieron peleados, finalmente se reconciliaron dos años antes de la muerte de ella, en 2017.

MIRA AQUÍ EL EMOTIVO VIDEO PUBLICITARIO