Te traemos la lista de los nominados de los american music awards 2018

La gala de premiación de los american music awards ( o AMAs) 2018 se celebrará el martes 9 de octubre en la en el Microsoft Theatre de Los Ángeles y sera transmitida en vivo para los televidentes por la cadena ABC

Los artistas con mas nominaciones son Cardi B y Drake con 8 nominaciones cada uno detras de ellos están Ed Sheeran y Post Malone con 6 nominaciones.

Los artistas han sido seleccionados por los fanáticos y sus interacciones en Billboard, reproduccion de canciones, álbumes y ventas de sus canciones en medios digitales, así como emisión de radios y giras.

A continuación te traemos la lista de los artistas nominados y sus respectivas categorías:

Artista del año

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Taylor Swift

Nuevo artista del año

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTentación

Artista masculino

Drake

Post Malone

Ed Sheeran

Artista femenina

Camila Cabello

Cardi B

Taylor Swift

Mejor artista – Rap/Hip-Hop

Cardi B

Drake

Post Malone

Mejor artista masculino – Soul/R&B

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd

Mejor artista femenina – Soul/R&B

Ella Mai

Rihanna

SZA

Mejor artista – Rock alternativo

Imagine Dragons

Panic! at the Disco

Portugal. The Man

Mejor artista – Adulto contemporáneo

Shawn Mendes

Pink

Ed Sheeran

Mejor artista latino

J Balvin

Daddy Yankee

Ozuna

Mejor artista (música electrónica)

The Chainsmokers

Marshmello

Zedd

Mejor artista en redes sociales

BTS

Cardi B

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes

Mejor álbum

Drake, Scorpion

Ed Sheeran, Divide

Taylor Swift, Reputation

Mejor álbum – Rap/Hip-Hop

Drake, Scorpion

Lil Uzi Ver, Luv Is Rage 2

Post Malone, Beerbongs + Bentleys

Mejor álbum – Soul/R&B

Khalid, American Teen

SZA, CTRL

XXXTentacion, 17

Mejor canción

Camila Cabello “Havana (feat. Young Thug)”

Drake, “God’s Plan”

Ed Sheeran, “Perfect”

Mejor canción – Rap/Hip-Hop

Cardi B, “Bodak Yellow (Money Moves)”

Drake, “God’s Plan”

Post Malone, “Rock Star (feat. 21 Savage)”

Mejor canción – Soul/R&B

Khalid, “Young Dumb & Broke”

Ella Mai, “Boo’d Up”

Bruno Mars and Cardi B, “Finesse”

Featuring del año

Camila Cabello “Havana (feat. Young Thug)”

Post Malone, “Rock Star (feat. 21 Savage)”

Bruno Mars and Cardi B, “Finesse”

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, “Meant to Be”

Zedd, Maren Morris and Grey, “The Middle”

Mejor video musical

Camila Cabello “Havana (feat. Young Thug)”

Cardi B, “Bodak Yellow (Money Moves)”

Drake, “God’s Plan”

Tour del año

Beyoncé and Jay-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

U2

Soundtrack favorito

Black Panther

The Greatest Showman

The Fate of the Furious

Dúo o grupo

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos