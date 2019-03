¡Te tienes que morir hombre! Juan José Origel arremete contra Karla Sofía

El famoso actor quien era conocido como Carlos Gascón y ahora es Karla Sofía, causó alboroto en las redes sociales luego de dar a conocer que es una mujer legalmente, aunque está noticia para algunos conductores de la televisión fue algo muy sorpresivo.

Y es que Juan José Origel no estuvo de acuerdo en el cambio de documentos para reconocer que la actriz Karla Sofía es ahora una mujer, pues en pleno programa de "Intrusos" arremetió contra la famosa.

Quizás te pueda interesar: ¡Que atrevida! Celia Lora muestra pezones en Instagram (FOTO)

"Pues la noticia de que ya soy una señora oficialmente ósea, nadie me puede decir que no lo sea, porque ya oficialmente para el Estado español y para cualquier país a partir de ahora, pues mi sexo es femenino". Mencionó Karla Sofía.

Durante la entrevista Karla Sofía mencionó al respecto sobre el proceso de su cambio para convertirse en una mujer.

"Han tenido que pasar dos años de tratamiento hormonal y un año antes para recibir el tratamiento para que valoraran si yo no era una cosa que me había inventado". Mencionó Karla Sofía.

La actriz española mencionó que muy pronto estará en México para realizar un nuevo proyecto, aunque no quiso revelar de que se trata. Aunque Pepillo Origel no estuvo de acuerdo y arremetió contra Karla Sofía.

"Mira yo no sé y no me vayan a criticar y nada, pero yo no estoy de acuerdo con esas cosas, mis respetos, respeto a la gente, pero no estoy de acuerdo. La verdad que bueno pero si ya Dios te hizo hombre, ni modo, te tienes que morir hombre".