“Te suelto mi amor, para que sigas con tu vida": Alma Cero abandona a Carlos Espejel

Aunque lo negaron y se hicieron de la vista gorda, vimos a Carlos Espejel y Alma Cero pasar la noche juntos, y ahora surgió una prueba de su romance prohibido.

En el programa ‘De primera mano’ publicaron una presunta carta escrita por Alma a Carlitos Espejel, donde le dice que no puede seguir perdiendo el tiempo con él, lo que confirmaría que sí fueron amantes, como lo habíamos destapado.

En el texto, Alma le habría escrito:

“Mi hermana me hizo ver que no debo perder el tiempo contigo, no importa lo que yo sienta, primero tengo que aprender a vivir conmigo y amarme a mí”.

Y aunque Alma dijo no conocer a la esposa de Carlos Espejel, escribió esto:

“Desbloquee a tu mujer y vi cómo la llevaste a la locación. Ella sigue subiendo historias como de la familia perfecta, te pedí que no la llevaras”.

Resignada, así terminó con su aventura:

“Te suelto mi amor, para que sigas con tu vida de la manera que mejor te convenga. Yo haré lo mismo, pero desde la verdad y la congruendia. Te quiero, Alma”, finalizó el texto.