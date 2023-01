“Te quedó grande la yegua” fue el tema que Alicia Villarreal dedicó su ex

Hace 22 años, Alicia Villarreal le cantaba “te quedó grande la yegua” a Arturo Carmona, pocos meses después de haber firmado su divorcio entre rumores de infidelidad.

El 16 de diciembre de 1998 fue uno de los días más felices en la vida de Alicia Villarreal, pues luego de dos años de noviazgo, llegó al altar con el entonces futbolista Arturo Carmona.

Su historia de amor parecía tan de cuento de hadas, que incluso la boda de Alicia Villarreal y Arturo Carmona fue emitida en televisión abierta por TV Azteca.

La ruptura de Alicia Villareal y Arturo Carmona

Nada impidió que tres años más tarde el matrimonio de Alicia Villarreal y Arturo Carmona terminara, acompañado de la tremenda tiradera tipo Shakira, que fue en su momento “Te quedó grande la yegua”

Fue a principios de septiembre del año 2000 cuando aún casada, pero ya en trámites de divorcio con Arturo Carmona, Alicia Villarreal estrenó la canción ‘Te quedó grande la yegua’, escrita por ella misma, como sucede con la tiradera de Shakira para Gerard Piqué.

En ese momento se presumió que “Te quedó grande la yegua” estuvo inspirada en Arturo Carmona, a quien la letra del tema acusaba de infiel, machista, mantenido y desobligado.

“Ya no pienso mantener, este cariño ¡Ay, ay, ay, ajá! Ya no pienso mantener este cariño, mientras me parto el alma, te das la vida de placeres, y yo en mis desvelos, sufriendo por amor”

TE PUEDE INTERESAR: Revelan que existen fotos de Alicia Villarreal "en la cama" con Yordi Rosado

El tema también fue un exito

El tema también fue un exito

El tema resultó ser tan exitoso, que se ha vuelto emblemático en la carrera de Alicia Villarreal, aunque a más de dos décadas de distancia, Arturo Carmona ha afirmado que él no inspiró ‘Te quedó grande la yegua’.

Cabe destacar que tan es así que la propia Alicia Villarreal ha apoyado la versión de Arturo Carmona y ahora se llevan tan bien que ambos trabajan juntos para impulsar la carrera musical de su hija Melenie.



¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram