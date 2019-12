Te presentamos los mejores discos de rock navideños

En estas fechas festivas del mes de diciembre no hay nada mejor para quienes aman el rock que una buena colección de discos que fusionen los tradicionales ritmos navideños con el rock, así que dispónganse a disfrutar de estas recomendaciones que sin duda harán su nochebuena mucho más atractiva.

Grandes guitarristas interpretan fabulosas versiones de termas navideños en este álbum.

MERRY AXEMAS: A GUITAR CHRISTMAS

En 1997 se realizó un interesante proyecto en el que participaron varios de los más talentosos guitarristas de la escena internacional para registrar una colección de temas navideños pero con un tratamiento de rock, blues, e incluso jazz fusión.

Artistas de la talla como Steve Vai, Jeff Beck, Joe Satriani, Steve Morse (Deep Purple), Joe Perry (Aerosmith), Alex Lifeson (Rush), Richie Sambora (Bon Jovi), Kenny Wayne Sheperd, el japonés Hotei y las Brian Setzer Orchestra plasmaron sus respectivos talentos para conseguir un álbum exquisito, ideal para utilizar de soundtrack en nuestra fiesta navideñas.

Esta segunda parte de guitarristas de rock con temas navideños mantiene el nivel de calidad del primero.

MERRY AXEMAS, VOL. 2: MORE GUITARS FOR CHRISTMAS

Tras el éxito logrado con “Merry Axemas: A Guitar Christmas”, lanzado en 1997, apenas un año después apareció en el mercado esta segunda placa con más adaptaciones de canciones clásicas navideñas a ritmo de rock. Un punto a destacar de este trabajo es que sus productores tuvieron el tino de no repetir a ninguno de los anteriores artistas, por lo que en este participaron Steve Lukather (Toto), Neal Schon (Journey), Steve Stevens (Billy Idol), Trevor Rabin (Yes), Zakk Wylde (Ozzy Osbourne), Robin Trower (Procol Harum) y Al Di Meola entre otros.

Mención aparte merece el virtuoso bajista Stum Hamm (Steve Vai, Joe Satriani, Caifanes), quien entrega una exquisita versión de “Sleigh Ride”, al igual que el salvaje Ted Nugent con una versión punk de “Deck the Halls”, aunque John Sykes (Whitesnake, Thin Lizzy) también sorprende con la fabulosa “God Rest Ye Merry Gentlemen”.

Con este disco navideño el guitarrista peruano demuestra su calidad.

CHARLIE PARRA DEL RIEGO - “MERRY HEAVY METAL CHRISTMAS”

Una muy buen colección de clásicos navideños en estilo heavy interpretadas por este cantautor y guitarrista peruano, quien diera vida a la banda M.A.S.A.C.R.E. con quien compartiera escenario en varias ocasiones con Rata Blanca. Lo que resalta en estas versiones es que son efectivas y nada pretenciosas, son sencillas y pesadas, sin tratar de hacer demasiado.

Los riffs son muy efectivos y destacan entre otros los temas: Jingle Bells, Carol of the Bells, Santa is in Trouble, We wish you a Merry Christmas, Joy to the World, Silent Night (en versión slow blues), pero sin duda la mejor es 12 días de Navidad.

Con este disco ponadrás a bailar a todos en tu fiesta.

“CHRISTMAS COMES ALIVE” - BRIAN SETZER ORCHESTRA

En el 2010 apareció en el mercado este disco donde Brian Setzer, ex guitarrista y líder de los Stray Cats, nos demostró que nadie como él es tan capaz de tener esa particular habilidad para conectarse con los temas navideños y darles un tratamiento tan especial de rockabilly con pinceladas de blues de big band que nos hace sentir ganas de bailar y de saltar al ritmo de los temas incluidos.

Muchas de las canciones que forman parte de este álbum habían aparecido en versiones de estudio que el artista había estado editando, principalmente “Boogie Woogie Christmas” (2002), “Dig That Crazy Christmas” (2005) y “Christmas Rock” (2008), pero que acá se presentan durante una actuación en vivo exuberante y llena de luz, y un excelente escaparate para este guitarrista injustamente no valorado a la altura de su calidad.

Grandes estrellas del rock internacional participan en este gran disco.

WE WISH YOU A METAL XMAS

El título completo de este álbum es “We Wish You A Metal Xmas and a Headbanging New Year” y lo que lo hace muy especial es que para su elaboración se logró conjuntar a una excelente camada de estrellas como Ronnie James Dio, Alice Cooper, Michael Schenker, Steve Morse, Tony Iommi y Geoff Tate, así como otros muy destacados como Doug Aldrich (Whitesnake), Dave Grohl, Tommy Shaw (Styx) y Lemmy Kilmister.

Esta colección interpretada por estos grandes del hard rock y metal fue lanzada oficialmente el 14 de octubre de 2008 sobresale que cada canción reúne un supergrupo único que reproduce una selección tradicional de Navidad de manera muy roquera. La mejor sin duda es “God Rest Ye Merry Gentlemen”, a cargo de Ronnie James Dio, con Tony Iommi en la guitarra, Rudy Sarzo en el bajo y Simon Wright en batería, una auténtica pasada.

El gran ian Anderson los hará disfrutar con esta colección de temas.

“EL ÁLBUM NAVIDEÑO DE JETHRO TULL” - JETHRO TULL

En lo que parece ser el último lanzamiento de estudio de Jethro Tull, Ian Anderson y el colaborador de muchos años Martin Barre mezclan canciones tradicionales con nuevo material apropiado para la temporada. Entre los aspectos más destacados están su reelaboración de "Greensleeves", "A Winter Snowscape" original de Barre y "Holly Herald", un popurrí instrumental arreglado por Anderson.

Ricardo D. Pat