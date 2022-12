Te presentamos a la gemela perdida de Belinda

Nuestra querida Belinda, siempre ha marcado tendencia, ya sea por sus atuendos muy coloridos y brillantes, hasta sus inesperados looks, y es que en varias ocasiones, es por ello que hay muchos y muchas que han querido copiar tan icónica personalidad.

Entre ellas, una modelo trans, que ha dejado a todos con el ojo cuadrado, con lo semejante que es a la cantante, en ese sentido, además de interpretar a muchas otras artistas, Isabela Chávez, ha señalado que su favorita es Belinda, pues su cerrera y trayectoria, han sido fuente de inspiración para ella.

Y es que ambas chicas parecen dos gotas de agua, por ello es que se ha vuelto famosa en redes sociales, asimismo ella explica que caracterizarse como la intérprete de “Boba niña nice”, le lleva al menos 20 minutos.

"Me dedico al arte del transformismo. Mis números fuertes es, pues es Belinda ya que aquí todos me llaman así como la doble de Belinda. De eso vivo, de eso me gano la vida...", contó a La Verdad Noticias.

Ella es la gemela de Belinda

Belinda tiene una gemela

Cabe señalar, que esta no es la primera vez que se habla de Isabela Chávez por su caracterización de Belinda, pues en otras ocasiones ya se había hecho viral gracias a las redes sociales, donde circularon videos de ella montando su presentación.

"Mucha gente sí decía, sí es Belinda. Yo decía 'qué tal que se molesta', pues porque ellos ya terminaron y su escándalo, así como dices tú y yo ahí simulando que ya volvieron. No es con el afán de ofender a nadie, ni de molestar a nadie y no, nunca me he asesorado legalmente, pero, pues hasta ahorita creo que me ha molestado nada", narró la joven de 23 años de edad.

Beli apoya a Isabela

Belinda le regaló su ropa

Al hacerse viral el caso de Isabela, llegó a la también actriz, quién de inmediato se hizo fan de la imitación al grado de mandarle ropa de su colección personal para que pueda montar sus shows.

