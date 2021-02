"Te miento la ma...": Niurka EXPLOTA contra mujer que acusó a Vicente Fernández

La llegada de Niurka a la CDMX ha causado todo un revuelo en las redes sociales, pues la cubana de 53 años de edad ha dado de qué hablar nuevamente debido a sus contundentes declaraciones a los medios, quienes le cuestionaron sobre una famosa cantante.

En La Verdad Noticias te compartimos que la vedette cubana comentó sobre el escándalo de Vicente Fernández, quien ha sido señalado como un acosador, incluso una cantante aseguró que fue víctima de abuso por Don Chente, pero Marcos lo ha defendido.

Debido a las declaraciones de Niurka por defender a Vicente Fernández, la cantante Lupita Castro llamó vulgar a la cubana, por lo que la famosa no perdió la oportunidad para enviarle un contundente comentario, lo que ha causado todo un escándalo.

Niurka causa revuelo por sus fuertes comentarios

Niurka arremete contra Lupita Castro

Y es que, Lupita Castro se refirió a Niurka como una persona loca y que no puede creer que ella esté apoyando a Vicente Fernández, quien ha protagonizado uno de los escándalos más sonados al comienzo de este 2021, por lo que la vedette no se quedó callada.

"Pues sí soy vulgar, pero eso ya lo sabe todo el mundo, no es ninguna novedad. Aparte no tengo ninguna clase y eso me da la libertad de opinar lo que me da la gana... Podría decirle otra cosa, perra y fea". Fueron las contundentes declaraciones que dio la cubana.

La ex esposa de Juan Osorio mencionó a los medios que la cantante debió denunciar en su momento, no esperar más de 40 años para decirlo, pues comentó que se está siendo moda que las personas denuncien una situación que pasó hace muchos años.

Tras las fuertes declaraciones de Niurka, los internautas han reaccionado y han apoyado los comentarios de la actriz cubana, quien en varias ocasiones ha hablado sobre los escándalos que han sucedido con diferentes famosos de la farándula.

"Me encanta esta mujer, dice lo que piensa sin pelos en la lengua". Comentó un usuario.

