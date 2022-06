"Te habría abrazado más fuerte": Radamés de Jesús comparte triste mensaje

Radamés de Jesús se pronunció ante la muerte de su mamá, la actriz mexicana María Montejo, por lo que el famoso comediante reaccionó a la partida de un ser querido y recurrió a su perfil de Instagram para compartir un triste mensaje que conmocionó a los seguidores.

Y es que, el también actor lamentó no estar cerca de su mamá en estos momentos difíciles, ya que se encuentra de viaje en Israel. Cabe mencionar que el periodista Hugo Alexander, fue el primer en dar a conocer que la actriz había fallecido.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer sobre la muerte de la madre del comediante, pues ha sido una de las noticias del espectáculo más estremecedoras, motivo por el cual diversos famosos del medio de la farándula han enviado mensajes de pronta resignación al comediante.

Radamés de Jesús comparte emotivo mensaje por la muerte de su mamá

El comediante compartió emotivo foto junto a su mamá

En el perfil de Instagram de Radamés de Jesús el comediante comentó lo siguiente: “Si hubiera sabido que era la última vez que nos veríamos, te habría abrazado más fuerte. Mamita te amo”. Fueron las palabras del comediante.

Por su parte, sus fieles seguidores también reaccionaron por la dolorosa partida de un ser querido. Cabe mencionar que la fallecida actriz participó en varias telenovelas como: “Serafín”, “Tú y yo”, “Mágica juventud”, entre otros proyectos, por lo que sus personajes serán recordados.

Te puede interesar: La Wanders Lover revela que se separó de Radamés de Jesús

¿Qué pasó con Radamés?

El actor y su hija en Jerusalén

Actualmente el comediante mexicano de 50 años de edad, decidió emprender un viaje con su hija a principios de este mes de junio, pues han compartido en las redes sociales fotografías del recorrido que han realizado por Egipto, recientemente fue bautizado en el río Jordán.

Por otra parte, el comediante Radamés de Jesús no ha realizado algún comentario sobre su regreso a México. Por su parte, la Wanders Lover no se ha pronunciado sobre la muerte de la mamá de su ex pareja, pues recordamos que los comediantes se separaron tras varios años juntos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!